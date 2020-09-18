海珀折實均呎破2萬 逼匯璽呎價

283呎開放式戶折實537萬入場

德祥主席張漢傑表示，是次定價較去年樓市高峰期間低約一成，而項目總投資額約4億元。資料顯示，樓花期僅3個月的海珀，全盤共提供76伙，當中50伙、包括38伙開放式戶及12伙2房單位已於昨日公布售價，定價559萬至1013.1萬元，扣除最高4%優惠後，折實價由536.7萬至972.5萬元，折實實呎由17,975元至22,542元。

海珀今日起收票及開放示範單位予公眾參觀，最快下周六開售。是次入場單位為5樓B室 ，實用283方呎，開放式間隔，折實價536.7萬元，折實實呎18,965元。若與今年初首批開價的WEST PARK最細333方呎的1房戶、折實價606萬元比較，現時海珀入場門檻低逾一成。

昨日新盤市場錄約20宗成交，其中恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣單日錄15宗，佔整體成交量75%。而內房合景泰富（1813）及龍湖（0960）合作的啟德尚‧珒溋，沽出位於1座19樓D室、屬實用657方呎的3房戶，定價2075.95萬元，如買家享盡最高18%直減折扣，折實價1702.27萬元、實呎2.59萬元。

此外，明日作首輪發售133伙的新地天水圍Wetland Seasons Park3期，已於昨晚截票，一周料累收逾3000票，超額約22倍。同樣明日首輪開售的恒地（0012）西營盤藝里坊．2號，截至昨日暫收逾680票，按首批開售80伙計，超額7.5倍，項目今日下午3時截票。

[發展商專訪]