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香港地產

其士司徒世華：傲寓最快下周開價

【明報專訊】近日新冠疫情開始回穩，多個新盤伺機出擊之際，在本港已有逾20年未有推售獨資住宅發展項目的其士（0025），積極強化發展商的⻆色，集團物業發展部總經理司徒世華接受訪問時表示，今明兩年擬推出兩個獨資市區全新盤共涉190伙，其中已獲批預售的大角嘴傲寓，擬下周上載樓書、開放示範單位和開價，最快本月底至下月初首輪開售。

翻查資料，其士對上一次在港推出獨資住宅項目，為逾20年前開售、屬私人參建居屋屯門富健花園。至於2018年初開售的土瓜灣私樓津匯，其士合作伙伴包括寶聲和市建局。司徒世華表示，傲寓屬集團全新住宅品牌「LE MOMENT」頭炮，雖然目前新冠疫情未完全受控，今年底前更有機會爆發第四波疫情，但香港人已習慣在疫情下的生活步伐，加上市場對住屋需求仍然殷切，歷史經驗顯示香港樓市經歷低潮後均可反彈，故對地產後市均具有信心。

港人已習慣疫下生活步伐

至於單位總數144伙的傲寓，預計明年11月落成，最快明年初可獲批入伙紙；項目主打開放式及1房戶，單位實用最細近300方呎，標準1房戶，實用約330方呎。此外，傲寓設有10個特色戶，主要採2房、3房設計，實用最大約700方呎。開價方面，司徒世華表示，集團會參考同區新盤、以及樓齡較新的二手物業呎價。資料顯示，恒地（0012）今年5月開售的大角嘴同區新盤利奧坊‧曦岸，首推折實平均呎價24,260元，料可作傲寓開價的主要參考對象。

何文田太子道西項目快申預售

與此同時，其士「LE MOMENT」系列第二炮、位處何文田太子道西292號的住宅項目，現正與地政總署洽商補地價和地契修改事宜，稍後入紙申請預售樓花同意書，期望最快明年底推出市場。上述太子道西292號項目，總樓面面積約3.9萬方呎，提供約46伙，戶型將涵蓋1房至4房。其士於2017年底，斥資3.33億元收購此地盤（面積約7840方呎），以最高重建地積比5倍即約39,205方呎計，折合每方呎樓面地價約8500元。至於另一位處沙田銅鑼灣山恒樂里的全新住宅項目，提供總樓面約2.9萬方呎，目前仍在初步規劃。

[發展商專訪]

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