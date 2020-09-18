疫情下緹山本地買家佔六成 嘉里今年賣樓套50億 憧憬通關後內地客重臨

明報記者 林尚民

嘉里發展執行董事朱葉培接受本報訪問時稱，去年下半年發展商可算辛苦經營，旗下緹山去年銷情亦「辛苦啲」，但今年豪宅市場表現較佳，項目去年推出至今售出13伙，有10宗成交於今年內錄得，涉及約25億元，相當於今年集團售樓套現金額約一半，當中別墅每幢成交價約3.5億元、洋房約1.5億至1.6億元，分層單位成交價每伙約8000萬元以上。若以1億元以上豪宅新盤計，緹山市佔率約兩成，集團對樓盤「價」、「量」均非常滿意，短期內暫未有加價計劃。

2000萬購逾120種植物綠化樓盤

至於客源比例方面，朱葉培指過往同類型樓盤買家均以內地客為主，不過，緹山自去年至今售出單位中，本地客約佔六成，餘下四成是公司客或非本地買家，須付樓價三成辣稅，情况與以往不同。朱認為，若通關後料將會有另一番景象，「有內地客好想買，但來不到香港睇樓」，一旦通關後，估計非本地客比例將增加。發展商日前首度開放現樓予傳媒參觀，他表示，項目綠化覆蓋率達20%，集團以約2000萬元購入逾120種植物。項目開放的示範單位，包括16號洋房，實用2846方呎，採四房四套連工人房間隔，車庫安裝電動車充電裝置，市場罕見；另一伙1座3樓A室，實用1760方呎，三房間隔，兩伙均望開揚九龍市景。

明年擬推兩盤 黃竹坑站二期矚目

美國聯儲局維持近零息水平，朱葉培認為，本港低息環境持續，加上土地供應不足，預計整體樓市將平穩發展，其中豪宅較看好，事實上，近日放寬限聚令後，緹山每日都有三四組睇樓客，比數月前倍增。另朱指，集團今年連同非核心物業，已套現約50億元，逼近去年全年約60多億元，今年餘下時間將主力推售緹山（約30億元）、何文田皓畋（約3億元）及屯門掃管笏滿名山（約8億元）餘貨。

朱葉培稱，明年集團將推出兩個新盤，毗鄰緹山的龍駒道3號項目，料第三季以現樓推售，項目總樓面約37萬方呎，規模約為緹山的3倍，提供64伙，其中約10%樓面（約3萬多方呎）為洋房，但只有3幢大屋（以此推算平均每伙面積逾萬方呎），其中61伙分層戶，部分標準單位面積約4000至5000方呎，另設特色單位，屆時售價必定比現時緹山貴。此外，集團明年次季將推出與信置（0083）合作港鐵黃竹坑站二期項目，涉約50萬方呎樓面，提供約600伙，以兩房、三房為主，另有小量一房及四房。他指區內有很多換樓客及商家，即使區內未來有5000多伙新供應，相信亦有承接力。

[發展商專訪]