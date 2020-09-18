經濟
海外置業錦囊

投資策略

「越南製造」刺激需求 胡志明巿建地鐵 樓市吸引海外客

【明報專訊】貴為近年亞洲新星國家的越南，專家預計在新冠肺炎逆境下，全年經濟仍可錄得正增長，屬全球經濟反彈最快的國家之一。皆因中美摩擦再度升溫，「越南製造」正成為未來的新趨勢，再加上疫情過後，外資企業為分散生產線集中於中國的風險，紛紛將廠房遷到成本及條件相若的越南主要城市，當中首都河內及胡志明市最為受惠。同時，胡志明市正在興建地鐵，交通條件改善更吸引海外人士。

越南除吸引外資湧入刺激經濟之餘，海外僱員增加及中產崛起，刺激當地優質物業需求，如何於這個新興市場尋找穩健機遇？城市土地學會（ULI）及羅兵咸永道（PwC）聯合發布《2020年亞太區房地產市場新興趨勢》報告顯示，胡志明市在房地產投資展望排名僅次於新加坡及東京，奪得第3位。

越南樓市展望 亞太位列第三

報告指出，由於地緣政治因素令投資前景充滿挑戰性，投資者將轉投風險較低市場投資物業。

其他打入五大投資展望排行榜之城市分別是新加坡、東京、悉尼及墨爾本，反映當地房地產投資潛力強，無論流動性抑或防禦性都較其他市場高。要注意的是，胡志明市為五大排名中，唯一的新興市場國家。

該市上榜原因之一是經濟增長力強勁，加上中國及其他國家將製造業生產線轉移當地，令其市場發揮了強大的吸引力。目前胡志明市的工業園區發達，土地資源愈來愈有限，主要用於住房開發及貿易服務。

國泰君安早前亦發表報告指出，去年越南實際GDP錄得7%增長，雖然今年受疫情影響，但仍然預期高於新興市場平均。近6年來，越南經濟結構顯著轉型，服務業對越南經濟貢獻不斷變大。

報告預計今年越南貨幣政策收緊，並限制消費信用貸款，對消費市場造成負面影響，但資金有望繼續進入越南製造業。地價方面，新版土地法頒布之後，2020至2024年地價預計較 2019年上升10%至20%。

住宅供應減 中端新樓升兩成

至於港人去越南置業也要留意其貨幣走勢，國泰君安預計2020年越南盾兌美元保持穩健，預計貶值0.5%至3%，主要原因是預計外商直接投資繼續擴大，貿易保持順差。但是美國將越南納入外匯操縱國觀察名單後，預計越南國家銀行將採取更加謹慎的外匯買賣政策，從而有望維持越南匯率穩定。

胡志明市在經濟及人口持續增長，加上製造業蓬勃推動，將支撐其未來經濟穩健發展。統計數據顯示，去年胡志明市有資格開放商品的住房項目，獲批數量急劇下降，只有47個項目，而不是前幾年的數百個項目。2019年的住宅供應量也僅為約2.45萬套（相當於2018年的64％），故令公寓價格急升。根據越南房地產協會（HoREA）的一份報告，2019年新的中端公寓的價格上升15％到20％，個別項目的價格上升了近40％，而豪華公寓市場樓價也創了新高。

《外國買房網》發表報告指出，預計今年對於胡志明市的房地產市場將是充滿挑戰的一年。新供應可能仍然短缺，不僅影響企業的商機，而且還可能導致樓價難見調整，買樓人士可能面臨更多的困難，不僅是由於財務問題，還因為市場上沒有太多好的選擇。由於樓價上升的壓力，投資者已難以在市中心找到價格合理的公寓。取而代之的是，只要是由信譽良好的開發商興建的項目，就會傾向於接受，並轉移其他地區或衛星城市中心地區的項目。而近年越南政府推動一系列運輸基建工程，已經將東北地區成為理想的物業投資目的地，該地區的許多公寓項目已迅速發展，成為不少年輕人組織家庭的買樓選擇。

大搞運輸基建 東北區成焦點

帝皇地產（香港）推售地產商Quoc Cuong Land興建的河畔住宅de Capella Thu Thiem D2，坐落媲美上海浦東的胡志明市第2郡新CBD，樓價由300萬港元起。另外發展商ANGIA建造的住宅項目River Panorama，分層單位樓價僅100萬港元起，預計每年平均租金回報可達6厘。該項目坐落第7區心臟地帶，為韓國及台灣專才聚居的社區，區內有多間國際學校、大型公園，以及大型購物商場。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]

上 / 下一篇新聞

儲局料零息3年 通脹目標被批含糊 業界料港按息長期低於2厘 港股跌384點
儲局料零息3年 通脹目標被批含糊 業界料港按息長期低於2厘 港股跌384點
資金湧港 金管局再注資31億
資金湧港 金管局再注資31億
匯控7日跌逾6% 市帳率低於海嘯
匯控7日跌逾6% 市帳率低於海嘯
宏利首推派息類強積金 冀年息4厘
宏利首推派息類強積金 冀年息4厘
安聯：逾半人無信心實現理想退休
安聯：逾半人無信心實現理想退休
切斷港美金融聯繫 標普：可能性極微
切斷港美金融聯繫 標普：可能性極微
福祿超額1257倍 暗盤僅升18％ 每手帳賺820元 大戶扣除使費「無肉食」
福祿超額1257倍 暗盤僅升18％ 每手帳賺820元 大戶扣除使費「無肉食」
彭博：快手最快明年1月港上市
彭博：快手最快明年1月港上市
先達兩舖連環沽 蝕八成
先達兩舖連環沽 蝕八成
台媒爆成蘋果代工商 比亞迪升6％
台媒爆成蘋果代工商 比亞迪升6％
匯豐推「匯豐One」取代運籌理財
匯豐推「匯豐One」取代運籌理財
張松橋提四成溢價回購港通
張松橋提四成溢價回購港通
恒大提前贖回121億優先票據
恒大提前贖回121億優先票據
明源雲幾佔盡百強內房客 業務近似金蝶國際 SaaS產品成增長引擎
明源雲幾佔盡百強內房客 業務近似金蝶國際 SaaS產品成增長引擎
【專家點評】駿達熊麗萍：基礎投資者陣容強 前景俏
【專家點評】駿達熊麗萍：基礎投資者陣容強 前景俏
高銀遭協興入稟追4000萬 被指「彈票」 消息稱問題料日內解決
高銀遭協興入稟追4000萬 被指「彈票」 消息稱問題料日內解決
南方東英棄港擇星 發最大中國國債ETF
南方東英棄港擇星 發最大中國國債ETF
PS5兩款新機11月推 數碼版3180元 對撼微軟同月兩款Xbox
PS5兩款新機11月推 數碼版3180元 對撼微軟同月兩款Xbox
就業數據疲弱 美股早段回軟
就業數據疲弱 美股早段回軟
彭博：Uber研售滴滴股份
彭博：Uber研售滴滴股份
張兆聰：科技股偏軟 可留意物管股濱江
張兆聰：科技股偏軟 可留意物管股濱江
陸振球：淡市買舖不如買領展
陸振球：淡市買舖不如買領展
技術取勝：昆侖能源6元有沽壓
技術取勝：昆侖能源6元有沽壓
盧駿匡：投資者宜續炒股不炒巿
盧駿匡：投資者宜續炒股不炒巿
Red MR銅鑼灣店 曾欠租逾340萬元
Red MR銅鑼灣店 曾欠租逾340萬元
AlipayHK開放界面 商戶掌管理權
AlipayHK開放界面 商戶掌管理權
劉思明：周期股逆市升 濰柴具競爭力
劉思明：周期股逆市升 濰柴具競爭力
周顯：周顯和李祿的交叉點
周顯：周顯和李祿的交叉點
譚新強：特朗普願給伍德沃德訪問 心態如告解
譚新強：特朗普願給伍德沃德訪問 心態如告解
湯文亮：租客獲減租 業主會要求不張揚
湯文亮：租客獲減租 業主會要求不張揚
盧楚仁：聯儲局幣策明鴿暗鷹
盧楚仁：聯儲局幣策明鴿暗鷹
疫情下緹山本地買家佔六成 嘉里今年賣樓套50億 憧憬通關後內地客重臨
疫情下緹山本地買家佔六成 嘉里今年賣樓套50億 憧憬通關後內地客重臨
其士司徒世華：傲寓最快下周開價
其士司徒世華：傲寓最快下周開價
海珀折實均呎破2萬 逼匯璽呎價
海珀折實均呎破2萬 逼匯璽呎價
康城13期招意向 最高估值155億
康城13期招意向 最高估值155億
紅山半島多按屋2.1億破頂
紅山半島多按屋2.1億破頂