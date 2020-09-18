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湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：租客獲減租 業主會要求不張揚

【明報專訊】在去年社會運動開始後不久，零售管理協會已經高調開記者會要求業主減租，接着社運加上疫情，做零售的商家苦不堪言，零售業協會一次又一次開記者會要求業主減租，到最近一次，竟然叫業主收少一年租，但好似大小業主都沒有反應，於是做業主的人又再一次被人話無良。不過，所有業主都已經接受這個外號，就算唔收租都是無良，因為租客要交差餉管理費。

老實說，家家有本難念的經，除了大地產商外，所有買樓收租的業主都欠了一屁股債，租金回報下降，估值不足，銀行就會追收差額，如果業主還唔到錢，銀行就會沒收物業；至於租客減租的要求，銀行一定不會答應，如果唔交租，租客唯有遷出所租用物業。由此可見，逼業主減租未必對租客自己有利。

逼業主減租未必對租客有利

業主與租客對於減租是很微妙，好似一對偷食男女，在別人面前表現十分抗拒對方，令到其他人唔知道他們已經有親密關係。我認識不少大業主，他們對個別租客的確有減租，但同時要求租客不得對外公布，甚至要求租客簽一份保密協議，否則讓外界知道，每一個租客都會要求減租。租客減租目的已達，自然亦不會大肆宣揚，畢竟這亦不是什麼光彩的事，結果令到不少人誤會業主無良，在這個環境下仍然不肯減租。

其實，減租是一個業主與租客之間的秘密，其他人不用替他們操心，零售管理協會很努力要求業主減租，大多數業主的回應是，如果要減租自然會同租客商量，如果因為零售管理協會叫減租而減租，租客多謝的是零售管理協會而非業主，我相信香港的業主沒有那麼蠢，結果是零售管理協會話香港的業主太無良。其實，他們唔知道已經有業主已經減了租，不過，業主與租客都不會承認。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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