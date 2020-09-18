譚新強：特朗普願給伍德沃德訪問 心態如告解

特朗普的當選，被形容為代表不止美國，簡直代表全球民粹主義的崛起。何謂民粹主義？誰是這些秘密特朗普支持者？他們為何不敢公開承認支持他？今次選舉中，他們會否仍然躲在衣櫃裏？

首先民粹不等如少數服從多數的基本民主概念，請記住特朗普是輸了300萬票而反民主地當選的。其實民粹最主要代表的是一堆憤怒的人生失敗組，特朗普的鐵粉為教育水平較低、較低收入的鄉下男性白人，但亦包括一些教育水平和收入都較高，但充滿不安全感和種族主義的男女白人。他們知道種族主義是可恥的（只是不可公開針對黑人，針對中國人是可以的，只需用共產作妖魔化包裝），所以不敢公開表態支持。

「特粉」不敢表態 令上屆民調失效

最危險的發展是經facebook和其他社交平台而急速冒起的右翼極端甚至恐怖主義組織如Qanon，和極右網媒如Breitbart，以及獨立網紅如Ben Shapiro。他們宣揚仇恨、反移民種族主義、擁有軍用步槍權利，且不相信COVID病毒存在，更當然不會戴口罩或保持社交距離，要他們打防疫針更難過登天。

在美國以外，特朗普亦有不少粉絲，當然包括英國同樣愚蠢的Brexit支持者，亦包括正在增長的德國新納粹黨人，其他歐洲各地亦有類似右派極端主義支持者。即使在亞洲，特朗普和他代表的愚昧可恥民粹主義也有擁躉。印度有，日本有，當然香港也不少。

如今特朗普已貴為總統，民粹已彷彿變成抬得起頭的主流，他的支持者仍需閃縮講大話嗎？這是個關鍵問題，因為民調一直穩定顯示拜登全國領先8%至10%，即使在威斯康星、密歇根和賓夕法尼亞3個中西部搖擺州份，也稍為領先。但經過上次錯誤，當然大部分人仍不願相信，即使民主黨人亦恐怕重蹈覆轍，所以故意說選情極接近，不可絲毫鬆懈。

特朗普剛上台時，彷彿為這批人吐一口氣，向所謂傳統精英階層豎起中指。有些人誤會特朗普說的每句話都是充滿智慧的箴言，後來才發現真的只是毫無意義廢話！

特朗普一世幸運，含着銀匙出世，雖然讀書成績極差，初時只能入讀水平頗低的Fordham University，根據他當法官的姐姐所講，他請槍代考入學試，竟成功轉校到Wharton。他得到富爸爸溺愛，絕非白手興家，承繼了4億美元財產；他只是個無能花花公子，仍然多次碰上財困甚至企業破產。但他命中確有貴人，除父蔭外，在危急時仍有人願意出手相助，例如在1990年代的一班香港富豪，包括鄭裕彤和羅康瑞等。在美國又得到當時在Rothschild工作的現任商務部長羅斯（Wilbur Ross）的幫助，說服花旗和其他銀行不要逼他走上個人破產絕路。最關鍵的，可說改變了歷史的事情是，從30年前起，特朗普已跟俄羅斯的某些金主，開始了糾纏不清的商業關係，相信是他們財政上救了他，從此利用特朗普的地產項目洗錢，有傳是大部分經德銀。這已經是公開的秘密。

2016年特朗普得到俄國幫助，成功入主白宮，比古希臘木馬屠城記神話再成功十倍，成功到美國人根本無法面對。3年前我在華盛頓一次峰會後，曾跟披露水門事件的殿堂級記者伍德沃德（Bob Woodward）討論此事，我指出如美國選舉真的被俄國干擾，且改變結果，正確的反應不止於經濟制裁，不是應該採取軍事行動嗎？但正義如他，也不敢正面回答我這問題，支吾以對，只敢敷衍說尚有其應對方法。所以我一早判斷特別檢察官米勒（Robert Mueller）調查必「冇料到」，只會拍些蒼蠅，絕不敢打老虎，因為真相實在太恐怖！

特朗普上台後的頭3年，大致上仍獲幸運之神所眷顧，國內經濟仍維持奧巴馬年代的增長動力。特朗普病態式企圖推翻Obamacare，幸而未完全成功，但已製造傷害，到現在疫情蔓延時，仍未放棄在最高法院的憲法挑戰，真的極度殘酷無情。

特朗普減企業稅推高股市 唯一「成就」

他的唯一立法成就是2017年無需要的大減企業稅，唯一成效只是推高股市，但亦把財赤推高至1萬億美元。另一副作用是加劇貧富懸殊問題，可謂種下現在社會動亂的禍根。美國最富有的1%，擁有50%的美股，底下的50%，則只擁有0.7%！特朗普任內美股表現其實不算突出，仍比奧巴馬的第一和第二屆略差！

有人可能誤會特朗普的另一「成就」是挑起全球貿易戰，攻擊對象不止中國，更荒謬地包括美國的盟友如加拿大、墨西哥、印度和歐盟等。無辦法不懷疑這到底是特朗普的意願，還是普京的命令！貿易戰結果如何，有否真的令到美國製造業復興？絕對沒有，他任內美國貿赤不停擴大了25%，帶回到美國的製造業工作機會微不足道，去年更出現製造業衰退！真失敗！

除貿易戰外，他亦挑起了針對中國的科技戰。我早猜到美國必攻擊中國半導體行業，因為這正是中國的最弱點，其次就是5G標準的爭奪戰。所以毫不意外，最先的兩個打擊目標正是中興（0763）和更重要的華為。近月科技戰蔓延到熱爆全球的社交平台TikTok，有點意外，因為美國發夢都想不到中國竟能開發出一個能挑戰facebook和instagram的社交媒體平台，一個從來都是美國壟斷的領域！媒體是一個特別敏感的行業，因為有影響群眾思想和價值觀的能力，美國一向都有嚴厲法律限制外國人擁有傳統媒體如報紙、電台和電視台，但勢想不到那麼快就面對中國急速崛起的挑戰，而且TikTok利用明顯比美國先進的AI算法（底層仍倚賴Nvidia的GPU），精準吸引到最有價值的年輕用户。

在美國完全壟斷社交媒體和搜索引擎的時代，他們當然投訴中國把facebook和Google踢出，但當TikTok挑戰到美國霸權時，他們就不會再講什麼公平競爭。其實情况跟十九世紀英國宣揚所謂自由貿易一樣，英國當年不會承認鴉片戰爭是為了毒品，他們也會冠冕堂皇包裝為推廣自由貿易，所以打勝後，除要求割讓香港外，亦要求打開廈門、寧波和上海等多個商埠。自由貿易成為了大英帝國當年最常用，以此搶掠其他落後國家，拿下更多殖民地的最佳藉口。

前天TikTok事件又有峰迴路轉發展。似乎美國立場有所軟化，美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）可能不再要求字節跳動賣出美國或海外TikTok百分百股權，或因為知道中國不會批准，但又擔心完全封閉TikTok會得罪過億用户的迴響，所以就只要求讓Oracle（老闆為特朗普朋友）當「科技伙伴」，加上入股TikTok和字節跳動。此安排仍形同打劫，但對中方來講，已比之前要求較温和。特朗普仍投訴這方案不夠辣，且仍收不到違法的key money，但似乎或有解決方法。中國的某些科技發展可以短期受阻，但長遠發展趨勢仍必繼續。

新冠疫情暴露美國體制深層問題

特朗普任內的滑鐵盧當然是COVID疫情，完全暴露他的無知、無能、自私和不停自相矛盾，搖擺不定的言行和政策，至今超過20萬美國人死亡。疫情是對全球每一個國家政府的最嚴峻測試，美國竟名列榜尾，人口只佔全球5%不到，更號稱為全球最先進國家，但死亡人數竟高佔超過全球20%。無論特朗普怎麼抵賴，依然難辭其咎。當然測試不合格的不止是特朗普一個人，整個政府的能力以至體制都露出嚴重漏洞和深層問題。

再說一次，任何政經體制都只是一個工具，不應被視為一個宗教式終極目的，個人自由，甚至某國家的所謂民主，絕不應凌駕於全地球和全人類的安全和健康！

近日最弔詭的發展當然是Woodward的爆料，原來他即將出版第二本有關特朗普的書《Rage》。第一本《Fear》，Woodward被白宮幕僚阻擋，未能直接訪問特朗普，出版後曾通話，特朗普表示遺憾沒有機會為自己辯護。我在另一次華盛頓峰會上，目睹白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）因此而大發雷霆，當面指罵Woodward連他都沒有訪問過，但就生安白造，偽引用他的說話。

Woodward這個級數的記者，怎可能偽造文章呢？納瓦羅只不過作賊心虛罷了！

今次Woodward非常足料，跟特朗普總共通電話19次，歷時超過9小時，且其中7次是特朗普打給他的。現在已播放出來的數段錄音已非常震撼，特朗普竟早在2月已私底下對Woodward解釋COVID的死亡率是最少最嚴重流感的5倍（事實不止），在另外一次通話中更承認他故意把疫情「play it down」。在後期的通話，他很擔心Woodward會寫得他不好，所以就幾乎懇求Woodward除疫情外，亦應讚賞股市表現良好，接近新高。最後一次8月的通話中，他更以無奈語氣說他已盡所能，沒有任何更多的事情可做。

這些通話非常驚人，且對特朗普非常不利，因為在今年2至3月間，他一直公開說COVID殺傷力只跟流感差不多，且拖延很長時間都不採取抗疫行動。即使到現在，仍舉行大型選舉活動，毫無社交距離和極少人戴口罩。他講的大話，故意搖擺的政策，差點形同謀殺。有專家計算過，如他在2月、3月時早一星期採取行動，可避免3.6萬人死亡，早兩個星期，更可死少5.4萬人。如做到德國水平，就能減低死亡人數80%，當然如做到中國水平，就更能死少99%！

倘美防疫達中國水平 死亡人數大減

有人說很難明白他願意跟Woodward傾談的原因，因為應明知Woodward寫的必然負面。但我比較理解，一來Woodward是個受所有人信任和景仰的傳媒人，且跟特朗普認識數十年（其實East Coast Establishment的圈子頗細小），特朗普愛出風頭，所以很渴望被Woodward訪問。另外，Woodward不單止是個頂級記者，亦是個極佳聆聽者，如心理醫生般很懂讓被訪者放鬆和願意傾訴心事。我認為特朗普跟Woodward談話的動機有點像罪人到教堂告解，既想找人吐苦水，希望有人理解他、同情他，更加渴望得到原諒和赦免。

事後甚至有人責怪Woodward，為何不早點爆料，揭發總統講大話，或能拯救很多人性命。他自辯需要時間證明特朗普所講的是否屬實，且他要寫的一本書，不是即時新聞。我認為他不馬上爆料的最主要原因是他雖反對特朗普，但私人層面算是半個朋友，而且既得到總統信任，寫一本有質素的書，他必須持平，即使評價負面，仍不可出賣總統。如一早爆料，肯定不會再有通話機會。下周將參與今季Zoom峰會，估計Woodward也將參加，看看到時有何話說。

投票方式爭議 美大選料非常混亂

最後要提醒大家的是美國大選必非常混亂，因為親身投票或郵寄投票，已成為一個政治議題。共和黨人將較傾向親身投票，民主黨人將較多郵寄。整體郵寄投票或將超過六成，亦即點票將需時很長，數天到數周。在11月3日當晚，點的票有部分將是現象票，亦即是極可能特朗普將在當晚領先，但隨後點郵寄票，情况或將逆轉，變回拜登領先，甚至最後贏出。

問題是美國習慣即晚傳媒搶先預測結果，然後「得勝者」出來作勝利演說，輸者通常亦在當晚作落敗演說，並大方祝賀對方。最擔心的是今次特朗普急不及待跳出來宣布成功連任，不管只主要點了對他有利的現場票，但只佔總票數的10%至20%。拜登當然不會承認落敗，然後譬如數天完成點票後，拜登反敗為勝，特朗普和他的支持者會否接受此事實？特朗普已不斷誣告郵寄票等如腐敗騙案，絕不可信，可想而知他將如何反應。如2000年選舉般進行和平法律訴訟，已是萬幸，最擔心的是選舉混亂將演變成誰都不願看到的街頭暴亂，甚至接近內戰邊緣。不要忘記，美國槍械數量比人口還要多。

（中環資產持有facebook、Zoom、Nvidia及Alphabet 的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]