經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：周顯和李祿的交叉點

【明報專訊】李祿在今年4月，出版了新書《文明、現代化、價值投資與中國》，出版商是中信。由於疫情關係，直至近日，他才在中國巡迴宣傳這本新書。

其實李祿作為23名被通緝的民運分子之一，其通緝令至今仍未被取消，不過他今日完全不批評政治，再加上他和巴菲特的特殊關係，2010年曾經帶過巴菲特和蓋茨遊中國，引入過巴菲特投資比亞迪（1211），當然不會被拉啦！

當年民運分子 唱K投入擅投資

記得很多年前，有一個晚上，向華勝叫我去尖沙嘴聲雅廊唱K，去到，只有他和一位仁兄，這位仁兄死拿着咪不放，大唱《血染的風采》之類的國語舊歌，向生悄悄對我說，這位就是李祿。

李祿那時已投資了比亞迪，聲名大噪，但他對向生仍然很尊重，這是因為「地下通道」，把他從中國帶到了香港，向生算是他的恩人。那天，李祿變成了歌王，我心裏嘀咕，唱K沒有女伴，幾支公齋唱，難為他唱得如此興奮，看來他在美國的生活，真的是悶蛋得很。

本來，向生想李祿入股他的股票，到時就可炒到飛天了，但不知怎的，後來談不成了，好像是因為李祿趕着回美國，也沒空再來香港，因此沒再談下去。

最後一提，就我所知，向家兄弟，應該個個都好打得，據說家中有師傅專門教他們武功。但邊個最打得呢？華勝好像都好打得，有一次，他拍電影當男主角（真的，是做第一男主角！）據說出手重到連武師都怕怕，然而，據知情人士說，其實武功最高的，是華民，比龍五華強更好打！

[周顯 投資二三事]

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