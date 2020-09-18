盧楚仁：聯儲局幣策明鴿暗鷹

點陣圖亦顯示息口會維持到2023年不變，即2024年便有機會開始加息。

2013年美國經濟全面復蘇，故在2013年第一季金融市場已經炒作聯儲局即將退市，因此當時美匯指數開始醞釀大升，後來2013年尾宣布啟動退市程序，美匯由當時大約80的水平一直大升至100水平，當時金融市場預期聯儲局宣布退市之後便很快步入加息周期。到了2015年尾聯儲局亦開始啟動加息周期。由啟動退市周期到啟動加息周期前後一共剛好兩年時間，若以此作為參考的話，如聯儲局在2024年開始加息，即有機會在2022年初開始啟動退市程序。

周期逆轉 往往可賺大錢

大家要明白，在啟動退市前金融市場會預先偷步熱炒這個概念，上一次在2013年初炒退市概念到2013年尾才真的退市，市場大約用了9至10個月來炒作。換句話說，明年的第一、二季便有機會炒作美國退市的概念，所以千萬不要誤會美元在2024年加息那一刻才會上升。經驗所得，貨幣政策周期的逆轉，往往可以帶來投資者豐厚利潤，所以大家不妨可以作出適當的部署。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]