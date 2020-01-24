Red MR銅鑼灣店 曾欠租逾340萬元

兆安入稟後 稱已解決

今次入稟追租嘅兆安地產來頭唔小，公司創辦人李兆麟人稱「三叔」，係恒地（0012）創辦人「四叔」李兆基嘅哥哥。三叔今年初離世，𠵱家生意就交咗「三嬸」佘少鴻同阿仔李應流打理。兆安出咗名係銅鑼灣大地主，而今次被追租嘅兆安廣場店，1至3樓都係兆安旗下物業。

睇番文件，Red MR喺去年7月簽咗4年租約，月租94.9萬港元，另須支付差餉、冷氣費等雜費，直至今年7月開始欠租，累積至今約莫284.7萬元，另加雜費62.1萬元，共346.8萬元。

今年初爆發新冠疫情後，食肆同娛樂場所可謂多災多難，卡拉OK就自然不在話下，睇番Red MR 7月開始欠租，正正係第三波疫情大爆發，娛樂場所要全面停業之際。小琴都希望疫情快啲過去，經濟同市民生活可以盡快恢復正常啦。

Red MR之後發咗澄清啟事，話「與銅鑼店業主兆安地產有限公司的租務事宜已經處理和解決」，每間分店所有業務和營運均獨立運作。

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[小琴密語]