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張兆聰：科技股偏軟 可留意物管股濱江

【明報專訊】恒指昨跌384點，收報24,340點，成交金額1176億元。聯儲局點陣圖暗示零利率政策維持到2023年，但沒有進一步明確的寬鬆措施或前瞻指引。議息聲明公布後，美股初段向好，尾市則插水，亞洲時段納指期貨跌逾1%，拖累亞洲股市受壓。科技股沽壓很大，ATMX跌幅介乎1.4％至6％，科技指數則下跌1.73％。具復蘇前景或估值吸引的實體經濟股是入市對象，濱江服務（3316）可留意。

全球股市跌勢主要由科技股帶動，納指、恒生科技股指數、台韓股市等都表現較差，周三晚道指反而上升。市場下跌但信貸市場平穩，高息債券ETF未有跟隨股市向下，這種跌市多數來得急，但不會持續。市場下跌，可能是科技股估值過高，反彈完成、聯儲局議息會議缺乏驚喜，淡友再次沽貨離場。

另據彭博Cameron Crise匯編的數據，美元淨投機淡倉金額高達270億美元，規模接近2011年以來最高，當匯市出現拆倉，股市也會受到波及。另外，日本央行上調對日本經濟、出口及產出的評估，看法比7月時樂觀，日圓聞訊走強，美元兌日圓跌穿105關口，也為昨日全球股市增添壓力。

恒指7月上旬至今 形態一浪低於一浪

上述是從宏觀角度找答案，但科技股自身表現也不好。例如小米（1810）副董事長兼執行董事林斌配股，無法守住配股價22.5元；傳媒報道美國制裁微信的措施，不包括個人或企業使用微信，僅限於部分交易，字面上理解是制裁形同虛設，但騰訊（0700）仍然跟隨大市下跌。

走勢上，納指100指數回試11,500點後無法再上，市况繼續維持波動狀態，短期升跌難估。重點要留意會否跌破前低位，甚至形成一浪低於一浪的走勢。至於港股，以指數來看依然是毫無生氣，一潭死水，恒指更由7月上旬至今已走出一浪低於一浪的形態，若失守24,000點便是向下突破。

科技股大跌 實體經濟股卻無恙

科技股大跌，實體經濟股卻無恙，周期股如理文（2314）、福耀玻璃（3606）都逆市上升，本地地產股新地（0016）也逆市靠穩。因此，入市對象暫時以實體經濟股較佳，物管股可小注，當中績優估值低的濱江服務(3316)可以一看。物管股的新增管理樓面多來自母公司，也有些依靠併購推動增長。後者可以雅生活（3319）為代表，併購交易令市場有很高的預期，尤其上市公司估值高，市盈率動輒30倍、40倍或更高，收購價則肯定較低，對每股盈利有提升作用。但併購後邊際利潤無法即時提高，雅生活上半年業績亦未如理想，股價由48.5元跌至34.6元，到近期才反彈。

濱江上半年來自第三方的在管面積佔比達50%，同樣是走向外擴張之路，但上半年純利增長112.3%，核心盈利則增長63%，向外拓展並未降低盈利能力。上半年每股盈利0.41元，假設下半年相若，明年保守估計增長30%至50%，市盈率約15倍至18倍，不及同業的一半，估值吸引。

[張兆聰 還看今朝]

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