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盧駿匡 圖金術

投資策略

盧駿匡：投資者宜續炒股不炒巿

【明報專訊】本周市况較為淡靜，觀望氣氛極為濃厚。恒指在9月3日下破上升軌後，曾下試前浪底，即是8月7日的低位24,167點；9月9日曾跌至24,213點便開始呈現反彈，其升勢延續至今未有改變。技術上，港股心理關口25,000點將會成為短期阻力，此水平與50天線相若。

參考短線市寬走勢，在9月8日曾跌至超賣水平，隨後反彈並且回升至接近60%，短期有望延續上升趨勢，惟距離70%不遠，暗示上升空間開始收窄。現時恒指走勢與短線市寬互相配合，後市仍然有望挑戰25,000點。 

雖然近日恒指變化不大，呈窄幅波動，但不少個股表現相當不俗。過去幾日創52周高位的股份數量略為增加，反映市况未算太差，投資者可以繼續炒股不炒市。

近期除了破頂的股份表現亮麗外，部分已調整了一段時間的股份亦見反彈。相關股份的走勢有幾個特點，就是觸及技術支持後呈V形反彈，其間的單日升幅顯著而且獲成交配合，例如鳳祥股份（9977）。

鳳祥7月底至8月初形成了橫行區間，即是重要技術支持。區間底部是3.02元，9月15日剛好跌至此水平便開始反彈。翌日在形態上形成了支持，單日升幅達到5.47%，有見底反彈的意味，短期有望挑戰4.11元阻力。其實炒股離不開幾個典型走勢，只要學懂如何判斷這幾個走勢，要在股市中獲利並不困難。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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