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經濟
2020年9月18日星期五
技術取勝
投資策略
儲局料零息3年 通脹目標被批含糊 業界料港按息長期低於2厘 港股跌384點
資金湧港 金管局再注資31億
匯控7日跌逾6% 市帳率低於海嘯
宏利首推派息類強積金 冀年息4厘
安聯：逾半人無信心實現理想退休
切斷港美金融聯繫 標普：可能性極微
福祿超額1257倍 暗盤僅升18％ 每手帳賺820元 大戶扣除使費「無肉食」
彭博：快手最快明年1月港上市
先達兩舖連環沽 蝕八成
台媒爆成蘋果代工商 比亞迪升6％
匯豐推「匯豐One」取代運籌理財
張松橋提四成溢價回購港通
恒大提前贖回121億優先票據
明源雲幾佔盡百強內房客 業務近似金蝶國際 SaaS產品成增長引擎
【專家點評】駿達熊麗萍：基礎投資者陣容強 前景俏
高銀遭協興入稟追4000萬 被指「彈票」 消息稱問題料日內解決
南方東英棄港擇星 發最大中國國債ETF
PS5兩款新機11月推 數碼版3180元 對撼微軟同月兩款Xbox
就業數據疲弱 美股早段回軟
彭博：Uber研售滴滴股份
張兆聰：科技股偏軟 可留意物管股濱江
陸振球：淡市買舖不如買領展
技術取勝：昆侖能源6元有沽壓
盧駿匡：投資者宜續炒股不炒巿
Red MR銅鑼灣店 曾欠租逾340萬元
AlipayHK開放界面 商戶掌管理權
劉思明：周期股逆市升 濰柴具競爭力
周顯：周顯和李祿的交叉點
譚新強：特朗普願給伍德沃德訪問 心態如告解
湯文亮：租客獲減租 業主會要求不張揚
「越南製造」刺激需求 胡志明巿建地鐵 樓市吸引海外客
盧楚仁：聯儲局幣策明鴿暗鷹
疫情下緹山本地買家佔六成 嘉里今年賣樓套50億 憧憬通關後內地客重臨
其士司徒世華：傲寓最快下周開價
海珀折實均呎破2萬 逼匯璽呎價
康城13期招意向 最高估值155億
紅山半島多按屋2.1億破頂
技術取勝：昆侖能源6元有沽壓
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【明報專訊】廣汽集團短線上試7.6元（圖）
福耀玻璃形成上升通道（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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