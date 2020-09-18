經濟
陸振球 投資超限戰

投資策略

陸振球：淡市買舖不如買領展

【明報專訊】香港人最熟悉的房託領展（0823），曾是不少退休人士的收息養老工具，惟領展股價在去年7月見了99.8元的頂部，便一直跌至今年5月最低見57.95元才稍稍反彈，不足一年跌幅超過四成，與香港不少商舖價格跌幅相若。

不過和商舖業主有所不同，就是若看淡領展，可以隨時沽出這隻房託的股票，時間快速且成本極低，相反若近一年要沽出舖位，出價以後，不被代理或準買家鋤價三四成或以上幾稀，這就反映出投資時，流通性是極其重要，如是舖位，好巿時要買入追價追到氣咳，淡巿時要出售慘過要跪地求賣。

事實上，領展的CEO黃國龍在2018至2020年三度出售持有的領展股票，都是話賣就賣，按一下手機或電腦，又或打個電話給經紀，三幾秒就成事。

候回吐至保歷加通道底吸

有朋友問現在趁低買舖好不好？說真的，我就寧願買領展，如疫情持續，中美交惡加劇或其他不利因素發酵，買了領展要止蝕容易得多。如是短炒，領展股價近日升至保歷加通道頂部，其9 RSI也在抵達70附近受阻，似不宜在現水平追入，可候回吐至保歷加通道底部吸納，會相對較安全。

其實，如有是看好商場房託而又有國際視野，也可留意股神巴菲持有的美國房託Store Capital（STOR），這隻房託今年以來升跌幅和領展相若，但在今年3月見底後反彈力度卻是遠勝於領展，要知道兩隻房託雖同受環球疫情肆處影響，但當他日疫情過後，香港領展可能又要重新面對社會動亂的利淡，現買入Store Capital可能長線較持有領展安全。

[陸振球 投資超限戰]

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