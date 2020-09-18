彭博：Uber研售滴滴股份

知情人士稱，優步行政總裁Dara Khosrowshahi正與滴滴和軟銀集團（SoftBank Group）討論出售股份事宜。軟銀是優步和滴滴的主要股東。消息稱，各種方案也在討論之列，軟銀有可能選擇與其他投資者合作，購入優步所持的15％滴滴少數股權。另一知情人士稱，滴滴不大可能購買自己的股份。優步於2016年退出中國市場，並把業務出售給滴滴，獲得了後者的股權。目前滴滴的估值達560億美元。除考慮出售滴滴的股份，優步本月已同意出售其歐洲貨運業務及其所持的俄羅斯Yandex部分股份。據彭博社報道，優步也在商討出售其持有的東南亞召車公司Grab的部分股份。

Foodpanda加強開拓日市場

此外，Delivery Hero旗下的外賣速遞平台Foodpanda宣布，昨起在日本的橫濱、札幌、名古屋、神戶、廣島及福崗推出外賣速遞服務，初期投資將達2350萬美元（約1.8億港元），與Uber Eats等競爭。Foodpanda表示，與香港和台灣等較成熟的市場相比，日本的食品配送市場仍處於初期階段，因此會有很大的機遇。該公司目前在亞太區300多個城市營運。

（綜合報道）

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