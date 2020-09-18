就業數據疲弱 美股早段回軟

納指累跌10% 落入調整區

英倫銀行昨維持貨幣政策不變，但警告前景仍「異常不確定」，並透露正考慮如何使用負利率。雖然近期英國經濟有復蘇的迹象，但英倫銀行預計第三季GDP，仍將較疫情爆發前的2019年第四季下跌7％。英鎊兌美元一度跌0.7％至1.2883，其後跌幅收窄。

日本央行昨維持貨幣政策不變，並上調對日本經濟的評估，稱經歷疫情造成的困難時期後，日本經濟已開始回升，暗示暫時毋須擴大刺激措施提振經濟。日經指數昨下滑0.7%。

（綜合報道）

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