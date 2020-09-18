就業數據疲弱 美股早段回軟

【明報專訊】美國上周的申領失業救濟人數比預期少，但職位增長仍然乏力。在截至9月12日當周，首次申領失業救濟人數為86萬，較對上一周的89.3萬回落。持續申領失業救濟人數減少了90萬以上，總數降至1263萬。安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）形容，申領數字的下降速度仍低於所需水平。就業市場疲軟，加上聯儲局主席鮑威爾警告前景「有高度不確定」，美股三大指數早段下滑，科技股領跌。蘋果、亞馬遜、微軟、facebook、Google早段跌1%以上。周三首日上市股價升逾1倍的雲端數據平台Snowflake，早段跌約一成。以科技股為主的納指，早段跌1.6%，意味它由歷史高位累計回落10%，落入調整區。
納指累跌10% 落入調整區
英倫銀行昨維持貨幣政策不變，但警告前景仍「異常不確定」，並透露正考慮如何使用負利率。雖然近期英國經濟有復蘇的迹象，但英倫銀行預計第三季GDP，仍將較疫情爆發前的2019年第四季下跌7％。英鎊兌美元一度跌0.7％至1.2883，其後跌幅收窄。
日本央行昨維持貨幣政策不變，並上調對日本經濟的評估，稱經歷疫情造成的困難時期後，日本經濟已開始回升，暗示暫時毋須擴大刺激措施提振經濟。日經指數昨下滑0.7%。