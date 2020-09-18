經濟
國際金融

PS5兩款新機11月推 數碼版3180元 對撼微軟同月兩款Xbox

【明報專訊】疫情令居家娛樂需求激增，遊戲機製造商競爭變得白熱化。SONY公布，兩款PlayStation 5（PS5）遊戲主機將於11月12日起，率先在日本、韓國、美國、加拿大、墨西哥、澳洲及新西蘭上市，香港等地則會於11月19日正式推出。香港用戶可於今天（9月18日）起向csl、LOG-ON及Sony Store網頁訂購。

本港玩家今起可訂購

PS5數碼版售價為3180元，搭載超高清藍光（Ultra HD Blu-ray）光碟機版本，售價為3980元。SONY的對手微軟亦將在11月推出兩款遊戲機，分別為售價3880元的Xbox Series X及售價2280元的Series S。業界分析認為，SONY與微軟同時推出兩款遊戲主機是新的營銷策略，預期今次新機上市之初的銷情將比以往的升級周期強勁。

今次兩家公司推出的低價機型均沒有光碟機。市場人士預期，低價版本可吸引更多消費者同時購買PS5及Xbox新機，又或嘗試另一生態系統。受疫情影響，消費者的視頻遊戲硬件和軟件支出激增。根據市場研究公司NPD Group的數據，今年直至8月，美國消費者在視頻遊戲硬件、內容及配件的總支出達294億美元，按年增長23％。但也有分析師認為，美國等地失業率上升，可能會抑遏年底旺季的部分需求。

市場調查機構IDC的分析師估計，SONY到今年底將售出480萬部PS5主機，微軟則將售出370萬部Xbox Series X和S主機。與上一代在2013年底對出的PS4及Xbox One相比，PS5及新Xbox系列的預測銷量，較7年前的升級周期之初分別增長16％及下降3％。

截至去年底，PS4累計賣出逾1.06億部，微軟近年未再公布遊戲主機銷量。IDC估計，微軟同期賣出的Xbox One主機數量未及PS4的一半。對SONY來說，遊戲是其最大收入來源，反觀微軟大部分收入來自雲端服務及軟件銷售。SONY稱，希望PS5能抵消公司其他部門的虧損，助其在本財年實現銷售增長。

阿里發布首部雲電腦「無影」

阿里巴巴（9988）亦在年度開發者大會「雲棲大會2020」，發布了阿里雲首部雲電腦「無影」。這雲電腦只有手掌大小，重量約60克。阿里雲智能總裁張建鋒稱，這是一部雲上的超級電腦，在本地沒有主機，硬件設備都在雲端的數據中心。用戶通過一張名片大小的C-Key，便可隨時登錄指紋ID，接入雲電腦服務。將C-key連接電視機或屏幕，就可進入專屬雲電腦桌面，訪問各種軟件和文件，費用按訂購模式或實際雲端使用量而定。據阿里雲方面的介紹，在同等性能下，價格是傳統PC一半，同時支持無限升級，助辦公室電腦的保養成本降低。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

儲局料零息3年 通脹目標被批含糊 業界料港按息長期低於2厘 港股跌384點
儲局料零息3年 通脹目標被批含糊 業界料港按息長期低於2厘 港股跌384點
資金湧港 金管局再注資31億
資金湧港 金管局再注資31億
匯控7日跌逾6% 市帳率低於海嘯
匯控7日跌逾6% 市帳率低於海嘯
宏利首推派息類強積金 冀年息4厘
宏利首推派息類強積金 冀年息4厘
安聯：逾半人無信心實現理想退休
安聯：逾半人無信心實現理想退休
切斷港美金融聯繫 標普：可能性極微
切斷港美金融聯繫 標普：可能性極微
福祿超額1257倍 暗盤僅升18％ 每手帳賺820元 大戶扣除使費「無肉食」
福祿超額1257倍 暗盤僅升18％ 每手帳賺820元 大戶扣除使費「無肉食」
彭博：快手最快明年1月港上市
彭博：快手最快明年1月港上市
先達兩舖連環沽 蝕八成
先達兩舖連環沽 蝕八成
台媒爆成蘋果代工商 比亞迪升6％
台媒爆成蘋果代工商 比亞迪升6％
匯豐推「匯豐One」取代運籌理財
匯豐推「匯豐One」取代運籌理財
張松橋提四成溢價回購港通
張松橋提四成溢價回購港通
恒大提前贖回121億優先票據
恒大提前贖回121億優先票據
明源雲幾佔盡百強內房客 業務近似金蝶國際 SaaS產品成增長引擎
明源雲幾佔盡百強內房客 業務近似金蝶國際 SaaS產品成增長引擎
【專家點評】駿達熊麗萍：基礎投資者陣容強 前景俏
【專家點評】駿達熊麗萍：基礎投資者陣容強 前景俏
高銀遭協興入稟追4000萬 被指「彈票」 消息稱問題料日內解決
高銀遭協興入稟追4000萬 被指「彈票」 消息稱問題料日內解決
南方東英棄港擇星 發最大中國國債ETF
南方東英棄港擇星 發最大中國國債ETF
就業數據疲弱 美股早段回軟
就業數據疲弱 美股早段回軟
彭博：Uber研售滴滴股份
彭博：Uber研售滴滴股份
張兆聰：科技股偏軟 可留意物管股濱江
張兆聰：科技股偏軟 可留意物管股濱江
陸振球：淡市買舖不如買領展
陸振球：淡市買舖不如買領展
技術取勝：昆侖能源6元有沽壓
技術取勝：昆侖能源6元有沽壓
盧駿匡：投資者宜續炒股不炒巿
盧駿匡：投資者宜續炒股不炒巿
Red MR銅鑼灣店 曾欠租逾340萬元
Red MR銅鑼灣店 曾欠租逾340萬元
AlipayHK開放界面 商戶掌管理權
AlipayHK開放界面 商戶掌管理權
劉思明：周期股逆市升 濰柴具競爭力
劉思明：周期股逆市升 濰柴具競爭力
周顯：周顯和李祿的交叉點
周顯：周顯和李祿的交叉點
譚新強：特朗普願給伍德沃德訪問 心態如告解
譚新強：特朗普願給伍德沃德訪問 心態如告解
湯文亮：租客獲減租 業主會要求不張揚
湯文亮：租客獲減租 業主會要求不張揚
「越南製造」刺激需求 胡志明巿建地鐵 樓市吸引海外客
「越南製造」刺激需求 胡志明巿建地鐵 樓市吸引海外客
盧楚仁：聯儲局幣策明鴿暗鷹
盧楚仁：聯儲局幣策明鴿暗鷹
疫情下緹山本地買家佔六成 嘉里今年賣樓套50億 憧憬通關後內地客重臨
疫情下緹山本地買家佔六成 嘉里今年賣樓套50億 憧憬通關後內地客重臨
其士司徒世華：傲寓最快下周開價
其士司徒世華：傲寓最快下周開價
海珀折實均呎破2萬 逼匯璽呎價
海珀折實均呎破2萬 逼匯璽呎價
康城13期招意向 最高估值155億
康城13期招意向 最高估值155億
紅山半島多按屋2.1億破頂
紅山半島多按屋2.1億破頂