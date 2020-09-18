PS5兩款新機11月推 數碼版3180元 對撼微軟同月兩款Xbox

本港玩家今起可訂購

PS5數碼版售價為3180元，搭載超高清藍光（Ultra HD Blu-ray）光碟機版本，售價為3980元。SONY的對手微軟亦將在11月推出兩款遊戲機，分別為售價3880元的Xbox Series X及售價2280元的Series S。業界分析認為，SONY與微軟同時推出兩款遊戲主機是新的營銷策略，預期今次新機上市之初的銷情將比以往的升級周期強勁。

今次兩家公司推出的低價機型均沒有光碟機。市場人士預期，低價版本可吸引更多消費者同時購買PS5及Xbox新機，又或嘗試另一生態系統。受疫情影響，消費者的視頻遊戲硬件和軟件支出激增。根據市場研究公司NPD Group的數據，今年直至8月，美國消費者在視頻遊戲硬件、內容及配件的總支出達294億美元，按年增長23％。但也有分析師認為，美國等地失業率上升，可能會抑遏年底旺季的部分需求。

市場調查機構IDC的分析師估計，SONY到今年底將售出480萬部PS5主機，微軟則將售出370萬部Xbox Series X和S主機。與上一代在2013年底對出的PS4及Xbox One相比，PS5及新Xbox系列的預測銷量，較7年前的升級周期之初分別增長16％及下降3％。

截至去年底，PS4累計賣出逾1.06億部，微軟近年未再公布遊戲主機銷量。IDC估計，微軟同期賣出的Xbox One主機數量未及PS4的一半。對SONY來說，遊戲是其最大收入來源，反觀微軟大部分收入來自雲端服務及軟件銷售。SONY稱，希望PS5能抵消公司其他部門的虧損，助其在本財年實現銷售增長。

阿里發布首部雲電腦「無影」

阿里巴巴（9988）亦在年度開發者大會「雲棲大會2020」，發布了阿里雲首部雲電腦「無影」。這雲電腦只有手掌大小，重量約60克。阿里雲智能總裁張建鋒稱，這是一部雲上的超級電腦，在本地沒有主機，硬件設備都在雲端的數據中心。用戶通過一張名片大小的C-Key，便可隨時登錄指紋ID，接入雲電腦服務。將C-key連接電視機或屏幕，就可進入專屬雲電腦桌面，訪問各種軟件和文件，費用按訂購模式或實際雲端使用量而定。據阿里雲方面的介紹，在同等性能下，價格是傳統PC一半，同時支持無限升級，助辦公室電腦的保養成本降低。

（綜合報道）

[國際金融]