南方東英棄港擇星 發最大中國國債ETF

追蹤富時中國國債指數 下周一掛牌

該ETF由南方東英管理，將會追蹤新交所另一合作伙伴、富時羅素旗下的富時中國國債指數。截至發行結束，該ETF資產規模為6.76億美元（約為52.73億港元），收費將為0.25%。

港交所（0388）旗下債券通近年力谷國債市場，被問及為何選擇新加坡而非香港，南方東英行政總裁丁晨表示，香港主要是股市發達，而新加坡在FICC（固定收益、外匯及大宗商品）則有強大優勢，管理資產及交投量均高企，亦有成熟的投資者及市場。丁晨續表示，未來將致力於在新加坡發展定息產品，已有一定的產品管線。

新交所行政總裁羅文才（Loh Boon Chye）則表示，今年至今該所ETF成交量達40億坡元（約為228億港元）。截至7月，在該所上市的ETF總管理資產則按年錄得7%升幅，達60億坡元。

8月，境外機構持有的中國在岸債券超過2.8萬億元人民幣，是2015年持倉量的4倍，儘管如此，境外投資者對於在岸中國債券的持有量仍低於3％。