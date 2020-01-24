經濟

南方東英棄港擇星 發最大中國國債ETF

【明報專訊】新交所昨日公布，由南方東英發行的「工銀南方東英富時中國國債指數ETF」，將於下周一（21日）於新加坡正式掛牌，為首隻南方東英在星上市的ETF，亦將是全球最大規模的純中國國債ETF。

追蹤富時中國國債指數 下周一掛牌

該ETF由南方東英管理，將會追蹤新交所另一合作伙伴、富時羅素旗下的富時中國國債指數。截至發行結束，該ETF資產規模為6.76億美元（約為52.73億港元），收費將為0.25%。

港交所（0388）旗下債券通近年力谷國債市場，被問及為何選擇新加坡而非香港，南方東英行政總裁丁晨表示，香港主要是股市發達，而新加坡在FICC（固定收益、外匯及大宗商品）則有強大優勢，管理資產及交投量均高企，亦有成熟的投資者及市場。丁晨續表示，未來將致力於在新加坡發展定息產品，已有一定的產品管線。

新交所行政總裁羅文才（Loh Boon Chye）則表示，今年至今該所ETF成交量達40億坡元（約為228億港元）。截至7月，在該所上市的ETF總管理資產則按年錄得7%升幅，達60億坡元。

8月，境外機構持有的中國在岸債券超過2.8萬億元人民幣，是2015年持倉量的4倍，儘管如此，境外投資者對於在岸中國債券的持有量仍低於3％。

上 / 下一篇新聞

儲局料零息3年 通脹目標被批含糊 業界料港按息長期低於2厘 港股跌384點
儲局料零息3年 通脹目標被批含糊 業界料港按息長期低於2厘 港股跌384點
資金湧港 金管局再注資31億
資金湧港 金管局再注資31億
匯控7日跌逾6% 市帳率低於海嘯
匯控7日跌逾6% 市帳率低於海嘯
宏利首推派息類強積金 冀年息4厘
宏利首推派息類強積金 冀年息4厘
安聯：逾半人無信心實現理想退休
安聯：逾半人無信心實現理想退休
切斷港美金融聯繫 標普：可能性極微
切斷港美金融聯繫 標普：可能性極微
福祿超額1257倍 暗盤僅升18％ 每手帳賺820元 大戶扣除使費「無肉食」
福祿超額1257倍 暗盤僅升18％ 每手帳賺820元 大戶扣除使費「無肉食」
彭博：快手最快明年1月港上市
彭博：快手最快明年1月港上市
先達兩舖連環沽 蝕八成
先達兩舖連環沽 蝕八成
台媒爆成蘋果代工商 比亞迪升6％
台媒爆成蘋果代工商 比亞迪升6％
匯豐推「匯豐One」取代運籌理財
匯豐推「匯豐One」取代運籌理財
張松橋提四成溢價回購港通
張松橋提四成溢價回購港通
恒大提前贖回121億優先票據
恒大提前贖回121億優先票據
明源雲幾佔盡百強內房客 業務近似金蝶國際 SaaS產品成增長引擎
明源雲幾佔盡百強內房客 業務近似金蝶國際 SaaS產品成增長引擎
【專家點評】駿達熊麗萍：基礎投資者陣容強 前景俏
【專家點評】駿達熊麗萍：基礎投資者陣容強 前景俏
高銀遭協興入稟追4000萬 被指「彈票」 消息稱問題料日內解決
高銀遭協興入稟追4000萬 被指「彈票」 消息稱問題料日內解決
PS5兩款新機11月推 數碼版3180元 對撼微軟同月兩款Xbox
PS5兩款新機11月推 數碼版3180元 對撼微軟同月兩款Xbox
就業數據疲弱 美股早段回軟
就業數據疲弱 美股早段回軟
彭博：Uber研售滴滴股份
彭博：Uber研售滴滴股份
張兆聰：科技股偏軟 可留意物管股濱江
張兆聰：科技股偏軟 可留意物管股濱江
陸振球：淡市買舖不如買領展
陸振球：淡市買舖不如買領展
技術取勝：昆侖能源6元有沽壓
技術取勝：昆侖能源6元有沽壓
盧駿匡：投資者宜續炒股不炒巿
盧駿匡：投資者宜續炒股不炒巿
Red MR銅鑼灣店 曾欠租逾340萬元
Red MR銅鑼灣店 曾欠租逾340萬元
AlipayHK開放界面 商戶掌管理權
AlipayHK開放界面 商戶掌管理權
劉思明：周期股逆市升 濰柴具競爭力
劉思明：周期股逆市升 濰柴具競爭力
周顯：周顯和李祿的交叉點
周顯：周顯和李祿的交叉點
譚新強：特朗普願給伍德沃德訪問 心態如告解
譚新強：特朗普願給伍德沃德訪問 心態如告解
湯文亮：租客獲減租 業主會要求不張揚
湯文亮：租客獲減租 業主會要求不張揚
「越南製造」刺激需求 胡志明巿建地鐵 樓市吸引海外客
「越南製造」刺激需求 胡志明巿建地鐵 樓市吸引海外客
盧楚仁：聯儲局幣策明鴿暗鷹
盧楚仁：聯儲局幣策明鴿暗鷹
疫情下緹山本地買家佔六成 嘉里今年賣樓套50億 憧憬通關後內地客重臨
疫情下緹山本地買家佔六成 嘉里今年賣樓套50億 憧憬通關後內地客重臨
其士司徒世華：傲寓最快下周開價
其士司徒世華：傲寓最快下周開價
海珀折實均呎破2萬 逼匯璽呎價
海珀折實均呎破2萬 逼匯璽呎價
康城13期招意向 最高估值155億
康城13期招意向 最高估值155億
紅山半島多按屋2.1億破頂
紅山半島多按屋2.1億破頂