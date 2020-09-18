經濟

高銀遭協興入稟追4000萬 被指「彈票」 消息稱問題料日內解決

【明報專訊】有望渡過財務危機的高銀金融（0530），日前遭新創建（0659）旗下協興建築入稟高等法院，指高銀向其開出一張日期為今年7月31日、金額為4000萬元的支票，在兌款時「彈票」。其後協興多番追討不果，最終入稟高等法院追討款項。惟據了解，今次事件主要牽涉程序問題，高銀與協興昨晚已達成共識，料可於日內解決。明報記者 陳偉燊

高銀金融股價昨日收報1.2元，跌2.44%。據協興建築提交予高院的入稟狀顯示，高銀金融曾向其開出日期為7月31日，涉及金額為4000萬元的中銀香港支票，用於支付款項，但是遭到彈票，最終顯示「Refer to Drawer（請聯絡出票人）」字眼。雖然協興於9月8日起透過律師屢次提出付款要求，但高銀最終未能夠兌現有關支票，因此入稟高院追討款項、利息、堂費及相關濟助費用。協興獲高銀在7月尾發出支票時，正值高銀旗下九龍灣高銀國際金融中心捲入被接管的風波，高銀其後着手尋求88億元新融資冀撐過難關。

翻查資料顯示，協興建築曾為高銀金融施工興建27層高的九龍灣高銀國際金融中心，並作為該項目的總承建商，項目已於2017年竣工。項目工程合約於2013年7月時批出予協興，工程合同總額將近20.08億元，並由項目控股公司賜譽尋求銀行借款融資支付。今次高銀金融涉及的欠款，暫未知是否與高銀國際金融中心工程有關。

協興為新創建子企

為高銀金融中心總承建商

高銀金融自今年中捲入財困風波，高銀國際金融中心更一度被債權人提出接管。不過，隨着集團7月底委任長實（1113）高層馬勵志擔任副主席，早前更公布已與長實簽訂協議，獲牽頭提供88億元融資，並以20.5億元出售保理業務，以及出售啟德住宅地皮套現34.77億元，情况逐漸紓解。據了解，隨着將落實獲得融資，高銀國際金融中心的接管風波亦有望在短期內解決。

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