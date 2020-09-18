經濟
新股巡禮

【專家點評】駿達熊麗萍：基礎投資者陣容強 前景俏

【明報專訊】駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為投資者可用現金認購明源雲（0909），若借孖展要視乎自己承受風險能力。她預期之前抽其他新股的資金未回籠，例如不久前截飛的福祿控股（2101），因此明源雲超購倍數不會達千倍，她建議投資者不用借盡孖展以博取一手。惟該股基礎投資者陣容強勁，相信前景不俗，建議投資者可以一抽。

另外，近期暗盤也有水位追貨，但熊麗萍認為等首日掛牌後，才考慮跟進策略，因為有機會先高開後回，投資者可趁回吐買入。

◆光大新鴻基溫傑：

一手難求 現金抽風險較低

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，明源雲不妨抽，近期新經濟股成為市場焦點，相關新股可看高一線。在市場供求效應下，首日掛牌表現料會不錯。光大新鴻基發表報告亦指，公司基本因素良好，收入增長強勁，2017至2019年複合年增長率為47.7%；此外也有優質長期客戶，4000名付費終端集團客戶有近3000名為內房，有客戶使用產品超過5年。公司也有廣泛銷售及服務網絡，鞏固市場領先地位。

不過溫傑建議投資者「用現金抽比較穩陣」，散戶獲分配機會率較低，若以借孖展抽會有一定風險，既要看最終定價、市場氣氛，又要顧及利息成本等，若抽不到也不建議暗盤追貨。

◆金利豐黃德几：

小心蝕息 同類港股有選擇

金利豐證券研究部執行董事黃德几指，雖然近期新股熱炒，明源雲認購也受投資者關注，惟ERP軟件供應商在港股中也有其他選擇，如金山軟件（3888）及微盟（2013），而兩者股價在過去一段時間累積一定升幅。比起金蝶（0268），明源雲業務較集中，主要對象是地產商，但缺點是不夠多元化。「我預期在新股熾熱氣氛下，首日料受追捧，但獲分配股份不多，借小量孖展可能抽不到一手，反而蝕了孖展息」，因此投資者宜以現金認購。

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