明源雲幾佔盡百強內房客 業務近似金蝶國際 SaaS產品成增長引擎

明報記者 王俊騏

根據招股文件，明源雲主要提供ERP（企業資源管理軟件）及SaaS（軟件即服務）產品，幫助地產商把業務數碼化（見圖）。去年擁有約4000名付費客戶，內地百強地產商中，有99間都是其直接或間接付費客戶，這批大客戶佔去其總收入42%。公司近年收入盈利增長迅速，去年收入按年急增近38%達到12.6億元人民幣，純利也按年升42%。其中最賺錢業務為SaaS產品，其毛利率達到九成以上，高於ERP的平均七成以上。

近年收入純利急增 SaaS毛利率達九成

明源雲在內房的ERP及SaaS市場都位列第一，市佔率分別約25.1%及23.3%，同樣遠遠拋離第二名。而且，內房整體軟件解決方案市場的滲透率仍偏低，去年僅錄0.1%，遠低於美國同業的1.55%，有提升空間，再加上行業入場門檻不低，都成公司的領先優勢。ERP解決方案主要客戶為地產商，專注改善企業內部管理，會根據需求特別訂製，可助企業整合及管理企業資源，改善核心業務功能，包括營銷、採購、成本管理、項目管理、預算及房地產管理等。

至於SaaS產品客群較廣，覆蓋地產商到建築材料商及物管公司，用於協助地產商及相關公司，對外協同如客戶及租戶等。

雲端為大勢所趨，明源雲也逐步把重心轉移到SaaS產品，佔收入比例亦由2017年的31%，大幅提高到今年首3個月的51%。公司透過實施費及訂閱費等賺取收入，產品有雲客、雲鏈、雲採購及雲空間，用戶可透過網站、手機應用程式及微信小程序等使用。以雲鏈為例，便是協助地產商於線上監督物業建造及交付過程，把當中流程變得簡單及改善管理效率。

國際大型基金入股加持

另外，公司今次引入多名星級基礎投資者，不乏大型國際基金以至國家主權基金的身影，包括高瓴資本、新加坡政府投資公司（GIC）、中國結構調整基金、紅杉資本、貝萊德及富達。事實上，今年本港SaaS概念股表現強勢，大部分股價倍升，自然成市場焦點之一。暫以微盟 （2013）升幅最強，今年來累升近2.4倍，今年才上市的移卡 （9923），較招股價也累升了1.97倍。

與其他SaaS股相比，明源雲業務與金蝶國際（0268）較相近，金蝶早已是內房ERP龍頭，客群較廣泛，如中石油（0857）及碧桂園（2007）等。金蝶與明源雲還有一點相似，同樣把業務重心逐步轉移到雲端方面，更已停售部分ERP軟件許可產品。

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