張松橋提四成溢價回購港通

全部股東接納 涉資最多40.29億

根據公告，要約價每股14元，較港通停牌前股價9.83元，溢價42.42%。張松橋目前持有港通22.78%股權，今次要約包涵的股份數目超過2.87億股。集團表示，是次要約設有數項先決條件，包括以張松橋為首的要約方持股量增至50%或以上。由於張松橋擬維持港通上市地位，因此一旦根據要約要令公眾持股量降至25%以下，將需採取措施恢復公眾持股量。該集團將於今日起恢復買賣。

港通在今年中起，被持股共2.51%的外資股東Black Crane Capital首席投資官Peter Kennan及Lanyon Asset Management頻頻發炮，指控港通投資組合長期表現欠佳，以及對公司投資遊艇多番詬病，並一度在今年中股東周年大會要求派員入局，惟無功而回。及後兩者更引用公司法，在8月中入稟高院，要求港通交代關於投資組合及投資遊艇的資料，進一步向港通施壓，揚言清售該等投資組合，股東最終可獲最少分派每股15元。最終港通未見有特別回應，但是在事隔近一個月，即由張松橋向所有股東提出要約。