經濟

匯豐推「匯豐One」取代運籌理財

【明報專訊】匯豐公布，推出全新綜合理財戶口「匯豐One」，取代匯豐運籌理財，在免費基本銀行服務的基礎上，全面提升服務，包括客戶日常理財、旅遊、環球銀行服務、投資、保險、信用卡及貸款、自動轉帳薪金及強積金需要。匯豐運籌理財客戶會率先在10月27日自動轉移至「匯豐One」，戶口號碼維持不變。

進一步免除收費 加強客戶體驗

匯豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，「匯豐One」將推進個人銀行服務模式，進一步免除收費並加強客戶體驗，在匯豐尚玉及匯豐卓越理財之外，為客戶帶來一應俱全的綜合理財戶口服務。

首1萬名客人在9月30日前預先登記，並在2021年1月31日前開設「匯豐One」戶口，可享10%現金獎賞，這獎賞只適用於首一萬名全新匯豐客戶，且按指定兩個月的每月平均全面理財總值首5萬港元、以年化率10%計算。另外，匯豐將推出萬事達卡扣帳卡，支援12種貨幣及不設年費。客戶可以較優惠的匯率預先兌換外幣，購物及旅遊消費時直接扣帳，毋須支付外幣交易費，並可獲取回贈。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，不少年輕客戶感到難以踏出理財第一步，「匯豐One」是回應他們的需要，協助他們改善財務健康水平。

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