台媒爆成蘋果代工商 比亞迪升6％

帶動其他車股 廣汽昨升6.2％

比亞迪昨日股價最高位報111.9元，收市報109.7元， 升5.89％，成交額25.82億元。並帶動其他車股，廣汽集團（2238）昨升6.2％，而濰柴動力（2338）升5.24％，長城汽車（2333）升1.78％，吉利汽車（0175）則沒升跌。

大摩重申「與大市同步」評級

大行紛紛唱好比亞迪，中信証券（6030）預計「漢」新能源汽車的現有的訂單充裕，預計9 月「漢」和充電式混合動力汽車的銷售分別超過4000、2000 輛，「漢」新能源汽車銷量超出市場預期，有助市場重新評估價值。

但摩根士丹利取態審慎，該行表示，比亞迪的估值已合理反映基本面上升潛力，但指出在在可預見將來，隨着電動車行業的發展，以及市場對比亞迪電池及電動車主要零件IGBT業務消息的反應，預期未來股價波動可能較大，因此該行僅重申「與大市同步」評級，目標價沒調升，為75元。

另據乘聯會指出，8月國內經濟保持穩定復蘇的狀態，地方性車市刺激政策延續，支撐車市消費需求回暖，加上廠商衝刺全年銷量目標壓力不減，營銷力度將加大，預計乘用車零售銷量會達191.5萬輛，按年升約8％。