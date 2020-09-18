經濟

先達兩舖連環沽 蝕八成

【明報專訊】早年一度因炒賣iPhone而成為潮人聖地的旺角先達廣場，隨着iphone炒風消退，其舖價亦大幅下跌。土地註冊處資料顯示，先達廣場連錄兩宗大幅蝕讓個案，其中1樓單號舖，實用約56方呎，上月以110萬元成交，實呎約1.96萬元。原業主2012年以625萬元購入，持貨8年，帳面蝕515萬元或82％。

商場地下樓層現26個吉舖

另一宗成交則是同層另一個單號舖，實用62方呎，成交價150萬元，實呎約2.4萬元，原業主2014年以682萬元購入，持貨6年，帳面蝕讓532萬元或78％。上述兩個舖位由同一名新買家購入，總價260萬元。事實上，去年社會運動及疫情雙重打擊下，重創零售業，電腦或手機等科技產品不能倖免，過去甚少有吉舖的先達廣場，現時亦出現大量吉舖。據悉單是商場地下一層已有達26個吉舖，而面向亞皆老街及通菜街的吉舖則達8個，屬近年罕見。

商廈市場方面，在疫情影響下，中環有甲廈呎租更見近年新低水平。市場消息指出，中環皇后大道中九號高層05室，面積約4120方呎，新近以月租約22.2萬元獲承租，呎租僅54元，呎租較今年4月低層戶，以呎租57.5元租出還要低6%。翻查資料，對上最低的呎租位於該廈中層06室，面積807方呎，2014年4月以月租3.8萬元租出，呎租低見47元，即上述新成交的租務個案，呎租為6年以來該廈新低。

相關字詞﹕皇后大道中九號 蝕讓成交 先達廣場

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