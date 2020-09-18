彭博：快手最快明年1月港上市

快手是字節跳動旗下抖音最大競爭對手，獲騰訊、雲鋒基金及紅杉資本等投資。該公司去年曾考慮在美國進行首次IPO，集資用於支持其擴張並抵制競爭。消息人士透露快手當時以每股25美元價錢，籌集逾10億美元資金，該公司新近估值料上升至290億美元。

快手早前跟京東（9618）達成協議，透過一個應用程序內商店共同銷售產品通過一個應用程序內商店，每日活躍買家數料逾1億。

中概股回流 花旗看好港交所前景

在美上市的中概股回流返港作第二上市如潮，花旗發表報告指出，隨着有更多同股不同權的內地獨角獸到港上市，有望帶旺港股成交，看好港交所（0388）前景，預料未來港股日均成交可增至1600億元，因此給予該股目標價425元，重申評級「買入」。港交所昨天收報370元，跌1.18%。報告表示，中國有227家獨角獸企業，佔全球近40%，當中包括字節跳動、滴滴出行、陸金所、快手、菜鳥等，預期將會持續來港掛牌，有望成為港交所未來新股上市的主要動力來源，推動港交所盈利升15%。