經濟

福祿超額1257倍 暗盤僅升18％ 每手帳賺820元 大戶扣除使費「無肉食」

【明報專訊】新股瘋炒潮繼續，再現超購逾千倍IPO。今日掛牌的虛擬產品B2B公司福祿控股（2101）昨日公布，公開發售超額認購1257倍，凍資約1120億元，全城多達38.9萬人申請認購。不過，福祿昨日暗盤表現高開低走，雖然一度曾見六成升幅，惟最後僅升18%，扣除孖展利息後大戶料「無肉食」。此外，昨日亦有3隻新股開始招股，計入今日中午「截飛」的明源雲（0909），同期招股新股數目達到5間。

明報記者 馬迪帆

福祿昨日公布，以每股8.9元上限定價，一手中籤率2%，每抽200手才穩中一手。據耀才暗盤交易，福祿收報10.54元，升18.4%，每手帳賺820元。至於富途暗盤，曾炒高逾一倍至22.2元，收市升31.9%，每手賺1420元。

中籤率2% 抽200手才穩中一手

今次福祿招股，共有448名大戶「頂頭槌」認購，每人獲派20手。以每張「頂頭槌飛」價值約4495萬元，假設借盡九成孖展，計息期6日，以及孖展息率2.68厘計，福祿首日要升逾兩成才可「打和」，以昨日普遍暗盤表現，或只能獲微利。

昨日起招股的新股不乏大型重磅股，例如兩隻第二上市股份中通快遞（2057）、再鼎醫藥（9688），以招股價計俱屬「大價股」。其中未盈利生物科技再鼎醫藥每股定價上限高達648元，每手50股入場費達32726.5元，貴絕新股市場。再鼎昨日美股開市報82.27美元，微跌0.4%，定價兌美股現價暫有1.6%溢價。中通快遞定價上限則為268元，昨夜美股開市報30.7美元，跌1%，定價兌美股現價溢價更高達12%。

明源雲孖展超購125倍

至於昨日截止孖展認購的內房SaaS供應商明源雲，據統計，招股三日共獲借出779億元孖展，超購125倍。該股將於下周四（24日）公布認購結果，翌日掛牌。

其他新股孖展方面，小型新股東軟教育（9616）暫時領先，超購43倍，中通快遞超購約4倍，再鼎醫藥及本地工程股天任集團（1429）均未足額。

東軟教育為內地專注IT行業的民辦高等教育機構營運商，旗下有3所學院，貢獻收入最多大學為大連東軟信息學院。今年首季收入按年跌7.3%。

貝康醫療昨遞表申上市

昨夜再有一隻醫療股蘇州貝康醫療遞表申請上市，保薦人為中信証券（6030）。初步招股資料顯示，公司主業為研發基因檢測試劑盒，有一項試劑盒已於藥監局註冊，可幫助提高試管嬰兒成功率，同時亦正開發其他基因檢測產品。

公司經歷4輪融資，前期投資者包括奧博資本、高瓴資本等。

相關字詞﹕中通快遞 頂頭槌飛 暗盤 明源雲 福祿 新股

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