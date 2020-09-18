切斷港美金融聯繫 標普：可能性極微

憂「二級制裁」 機構力降風險

報告引述《香港自治法案》，指其中的4、5、6項有可能施加於在港營業的銀行，分別為禁止機構處理外匯交易、禁止信貸或轉帳支付交易，以及禁止持有物業或行使權益。報告續指出，對於業務範圍較廣泛、尤其是有國際業務的銀行，受制裁後果較為嚴重。此外，制裁亦會為銀行帶來美元的流動性問題，令該行信譽下降。

根據《法案》，制裁分為兩級，被視為破壞香港自治的中港官員將受到「一級制裁」。標普指出，對於國際銀行而言，若未能避開與受到「一級制裁」人物的業務往來，金融機構有可能受到「二級制裁」，此情况對於需要遵守美國法律及監管的銀行格外重要。

標普表示，金融機構可以通過提升交易壁壘、煞停現行代理協議的方式來避免「二級制裁」。標普認為，各機構以及監管機構已經正在尋求方式以減合規風險，惟加上《國安法》的實施，實際情况變得十分複雜。

倘禁取得美元 勢阻市場結算

就聯繫匯率方面，標普認為，在金管局沽出及買入美元、維護聯匯的過程中，「系統銀行」作為結算機構，起到提供回購及透支協議的功能，因此任何一家「系統銀行」若被禁止取得美元，都將會嚴重影響市場，並且阻礙市場結算及交收的功能。惟標普相信，美國不大可能對香港採取此方面的制裁。