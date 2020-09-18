經濟

宏利首推派息類強積金 冀年息4厘

【明報專訊】積金局在今年4月發出指引，鼓勵業界自行開發退休投資方案，及後又預計今年底前將有新產品推出市場。宏利香港昨宣布，將於下周一（21日）推出「宏利MPF退休收益基金」，是市場首項涵蓋退休前後的強積金投資方案（見表），旨在透過派息為成員提供定期及穩定的收益，管理費則介乎0.99%至1.3%。業界指出，隨着本港強積金資產日漸擴大，估計收息類產品將成為新趨勢，未來市場或有不少類似的基金推出。

管理費介乎0.99%至1.3%

宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，新產品讓退休後成員能透過強積金獲得長期資本收益增長，雖然低息環境持續，但仍有信心做到預期年度化派息率4厘。然而他亦指出，該基金並非保證型基金，環球股市表現亦會影響派息。

派息政策方面，65歲以下（退休前）及65歲或以上（退休後）成員的派息，將分別自動再投資於該「退休收益基金」及「宏利MPF利息基金」。宏利指，初步計劃成員可於2021年首季末，透過其恆常指示以每月提取的形式，從「宏利MPF利息基金」分期提款，且不設提取金額限制，有別於過往從投資組合中分期提取的強積金基金。基金管理費方面，退休前成員的收費為1.3%，退休後成員則可享有0.31個百分點回贈，管理費僅0.99%。

匯豐表示，在現行強積金規例下，任何基金所派出的利息實際上只是用於自動再投資於強積金內的成分基金，成員無法即時提取現金利息，認為只有放寬當前的法規框架，強積金產品才能分發現金派息，這也意味着現行的框架有進步的空間，該行亦正積極研究退休後的強積金定期提取服務。

駿隆：類似產品將成新趨勢

積金局回應稱，個別產品何時及如何分派收益視乎其投資目標和特點而定，但任何強積金計劃都必須符合現行的強積金法例，除特定情况下，計劃成員須年滿65歲，才可以提取強積金。

駿隆強積金行政總裁蕭美鳳認為，是次產品有助成員在退休前，從高風險的投資產品轉移至較低風險，但又有增長的投資，隨着強積金資產逐漸擴大，估計類似的收息產品將成為一種新趨勢。她又指，成員在選擇退休產品時需留意自身的風險承受能力，並謹慎地選擇市場及基金。

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