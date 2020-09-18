經濟

匯控7日跌逾6% 市帳率低於海嘯

【明報專訊】重磅股匯控（0005）股價「七連跌」，昨終於穿31元水平，累挫逾6%，雖然仍較2009年金融海嘯後低位略高，但市帳率跌至只有0.48倍，其股價反映公司價值不足帳面值的一半，比率低於金融海嘯時的0.55倍，以及2016年脫歐的0.61倍。

目前僅恒生招行市帳率逾1倍

美國聯儲局宣布將基準利率維持在接近零的水平，消息不利銀行股走勢。東亞（0023）跌3.2%，渣打（2888）跌1.2%，恒生（0011）及中銀香港（2388）分別跌0.9%及0.7%。四大內銀均偏軟，跌幅在1%以內。綜觀各大主要銀行股，目前亦只有恒生及招行（3968）市帳率高於1倍，分別為1.28倍及1.43倍。

工行發債規模削逾三分之一

隨着利潤下滑和壞帳激增，部分中資大行計劃發債集資。據彭博社報道，工商銀行（1398）發債籌資出師不利，規模削逾三分之一，由原計劃的44億美元，減少至29億美元。Creditsights亞太地區研究負責人Pramod Shenoi表示，工行所發行的債券孳息率為3.58厘，略低於同業。同時由於投資者的可動用資金減少，故使工行的債券銷售量不如預期。

恒指連跌兩個交易日，昨天收市跌384點，報24,340點，主板成交1176億元。「ATMX」全線下滑，小米集團（1810）大挫6.37%，拖累大市62點，收報21.3元，為表現最差藍籌。騰訊（0700）收報527元，跌1.4%；阿里巴巴（9988）收報267.8元，跌1.9%；美團（3690）收報240.8元，跌2.98%。恒生科技指數收報7301點，跌1.73%。

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