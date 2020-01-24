經濟

儲局料零息3年 通脹目標被批含糊 業界料港按息長期低於2厘 港股跌384點

【明報專訊】美聯儲在香港時間昨日凌晨公布議息聲明，暗示零息將最少維持至2023年，以幫助美國經濟從疫情中復蘇。聯儲局聲明又指出，委員會「將在一段時間內使通脹率適度高於2%」，並「期望維持寬鬆貨幣政策立場」至取得成果為止（見表），然而市場批評局方表述含糊。由於低息環境將持續，業界料本港按揭息率將長期低於2厘。息差預期拖累銀行股下跌，匯控（0005）股價7連跌，拖累恒指昨日一度跌逾400點。

明報記者 溫藹紅

根據美聯儲聲明，當局將維持利率在0至0.25厘的目標區間，據點陣圖顯示，聯儲局17名委員中，有13個預期利率將維持現時水平直至2023年底（見圖）。然而，是次聯儲局將通脹目標調整，過往的硬性指標為2%，現時為「將在一段時間內使通脹率適度高於2%」，且長期通脹預期亦要穩定在2%，通脹率未達標前，利率將繼續維持在最低水平。

上商：模糊表述 勝風險暴露

被問到「適度通脹」是什麼水平，美聯儲主席鮑威爾僅稱「適度」是不會高出2％太多，它的意思是適中。貝萊德高級投資組合經理Jeffrey Rosenberg批評，鮑威爾需要解釋政策聲明和前瞻指引中所有具有爭議的或模糊不清的表述，不過他認為，當局目前或正需要這種模糊的表態來糊弄市場。

上海商業銀行財資研究主管林俊泓表示，聯儲局對於何謂「最大就業」及「適度高於」含糊其詞，但這效果總好過「自綁雙手於刻板的成規上」，美元反彈及股市的反應，或反映在美國總統大選和歐盟峰會前夕，市場還是傾向削減風險暴露。

被指過分追求低失業率 忽視其他風險

尚渤投資管理聯席投資主管Jeff Klingelhofer則稱，令人擔心的情况是高失業率和高通脹同時出現，高資產價格亦令人擔憂，聯儲局似乎已被追求低失業率此單一目標蒙蔽，對這些信號視而不見。

低息環境料持續，匯豐銀行昨日隨即宣布維持利率不變。中原按揭董事總經理王美鳳表示，本港息率將會維持低息水平，長期低借貸成本環境對樓市具正面支持作用，現時銀行資金偏緊狀况改善，加上疫情放緩及經濟活動恢復，部分銀行在批出按揭息率及優惠更積極，預期年內按息可跌至1.6厘水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦預料，未來一段時間實際按息仍會維持於2厘以下。

美股在議息後轉跌，匯控股價昨日再見10年低位，進一步靠近海嘯後新低，股價跌2.68%至30.9元，一眾金融股亦報跌（見另稿）。美股昨晚開市報跌，其後道指一度倒升，截至昨晚11時，恒指夜期報24,388點，高水47點。

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