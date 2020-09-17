香港月餅3招直送大灣區

今年由於疫情關係，大家雖然無法親身到內地送上月餅表達心意，但致送月餅的方法還是有的，現介紹其中3個購買途徑：

郵寄速遞實物 費用約250元

第一，可以透過網站或門市購買月餅，然後用順豐速遞或香港郵政，便可以把月餅送往內地各大城市，而運費約為每盒250元左右。現時有不少信用卡有折扣，但有個別優惠下周便截止，故想送給內地親友，宜早點預購。

內地網購平台 留意產地

第二，香港人熟悉的淘寶也有售香港製造的月餅，可送到內地任何一個省份，另外也可在京東商城開設戶口，其運作與淘寶相似。但讀者要留意產地，例如香港品牌元朗榮華，其產地是在東莞；近年受內地人歡迎的美心流心奶皇月餅或雙黃白蓮蓉，產地則是中國香港。

榮華奇華網店 配送內地

第三，如果對淘寶這類網購平台質量不夠信心，也可以考慮直接在生產商的網站購買，例如榮華網上月餅商店提供配送中國內地地點訂購服務，截止日期為9月19日（本周六），如於此日期後訂購，貨品有可能趕不及於中秋節前送到。

香港另一品牌奇華，其網站也提醒客戶，受疫情影響，一般訂購後盡量安排3個工作天內經EMS寄出，具體送達日期須留意速遞公司資料。該公司並不接受因當地海關扣查及當地配送時效導致訂單延遲的退款要求，所以消費者要考慮相關風險。

該公司亦在淘寶天貓設有官方專門店，身處內地的消費者可選擇在那裏訂購月餅，所有產品均香港製造。

內地馳名月餅品牌 嘗鮮之選

除了香港品牌月餅，如果在大灣區生活，內地也有不少受市場歡迎的大品牌月餅，例如北京稻香村及廣東深圳安琪月餅。在大灣區居住的港人，在今個中秋可以一嘗內地品牌月餅，或者會發現有驚喜。

繼珠海恢復赴澳自由行，以及廣東省居民恢復辦理赴澳門旅遊簽註後，如無意外9月23日起內地居民也可恢復辦理赴澳門旅遊簽註。值得留意的是澳門有不少酒店也推出月餅，居住內地的港人或親友可以往澳門購買當地品牌月餅，同時免稅店也有香港月餅出售。

明報記者 龍彩霞

[活在灣區]