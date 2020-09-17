尖沙嘴太極大樓八成半業權蝕放

據了解，物業現由一名投資者持有，2018年以約6.28億元向「舖王」鄧成波購入上述業權，按5.8億元意向價計，即意向價較兩年前購入價低約4800萬元或8%。第一太平戴維斯香港董事總經理及投資部主管袁志光指，買家可翻新住宅部分作服務式住宅出租，料租金回報可達3厘；若申請強拍集合百分百業權，則可重建為一幢銀座式商廈。

凱普生物科技7200萬購企廣2期全層

另土地註冊處資料顯示，九龍灣企業廣場2期35樓全層，本月初以7200萬元沽出，全層面積9420方呎，呎價7643元，新買家為凱普生物科技有限公司，為早前本港全民檢測的其中一間負責機構。翻查資料，該廈一個面積相同的全層戶，曾在2018年1月以9550萬元、呎價10,138元易手，做價屬該廈高位，意味最新成交價從高位回落約25%。原業主2002年1390萬元購入物業，持貨18年，帳面獲利5810萬元或逾4.1倍離場。