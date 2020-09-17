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新地優景里批建14幢中低密度住宅涉95萬呎

【明報專訊】近月疫情開始逐漸緩和，發展商積極向屋宇署申請批則。據屋宇署資料顯示，今年7月共批出19份建築圖則，其中7份為住宅及商住發展、5份為商業發展、另2份屬工廠及工業發展，以及5項社區服務發展。獲批的住宅項目中，以新地（0016）大埔白石角優景里項目規模最大，獲批建14幢11至14層中低密度住宅大廈，另設1幢1層高會所，總樓面面積約94.9萬方呎。資料顯示，新地在2019年2月以約63.09億元、每方呎樓面地價6646元投得有關地皮，不但屬當時市場估值上限，亦創區內十年來最高每呎樓面地價紀錄。

上月私宅僅83伙落成 3年半新低

另興勝創建（0896）2017年以2.4億元購入的九龍城衙前圍道57A號舊樓，獲批建1幢8層高商住項目，涉及2.45萬方呎。雅居樂（3383）早前收購鰂魚涌英皇道前公務員合作社項目，則獲批建4層高分層住宅，總樓面1.6萬方呎。

屋宇署今年7月亦批出多個商業項目圖則，由資本策略（0497）及德祥地產（0199）持有的銅鑼灣信德街17至17A號，獲批建1幢26層高商廈，涉及2.94萬方呎。另由具內地背景的投石智庫始創人徐凱祥及相關人士於今年5月統一業權的尖沙嘴金巴利道51號項目，獲批建1幢19層高商廈，涉及4.29萬方呎；由俊和或有關人士持有的金馬倫道35及37號，獲批建1幢20層高商廈，涉及近7萬方呎。

此外，該署資料顯示，今年7月疫情下私宅落成量僅錄83個單位，較上月1365伙，按月大減約93.9%，是自2017年2月後首度單月不足100伙水平，為近3年半新低；月內共有3個私宅項目落成，包括九龍塘喇沙利道10號（73伙）、嘉林邊道2號（5伙）及荃灣寶豐臺8號（5伙）。

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