西九爆新盤戰 海珀傲寓短期對撼

愛海頌建期增1%折扣

早於去年7月已獲批預售的海珀提供76伙，標準戶由開放式至兩房，另設連平台和天台特色戶，單位實用262至474方呎。同區新盤包括愛海頌、興勝創建（0896）的WEST PARK，前者近期平均成交實呎1.58萬至2.13萬、後者全部63伙早前售罄，平均實呎2.08萬元。長實助理首席經理（營業）何家欣表示，愛海頌去年底開售至今累沽631伙、套現逾60億元。由於項目預計今年內可獲入伙紙，發展商將「建期上會易」折扣由2%增至3%，項目可供選購的2房單位，大部分定價均為1000萬以下，若買家選用建期付款，可承做最高八成按揭。

至於另兩個即將首輪開售的新盤，恒地（0012）本周六發售80伙的西營盤藝里坊‧2號，市場消息指過去5日累收逾550票，超額5.8倍。同時，新地（0016）本周六開售133伙的天水圍Wetland Seasons Park第3期，市場消息指過去6日累收逾2500票，超額18倍。

帝御特色戶3000萬破頂 實呎23678元

新盤市場昨日成交僅約10宗，但仍錄高價成交，恒基物業營業（一）部總經理林達民指，屯門青山公路青山灣金帝御‧金灣，8月開售至今累售579伙，佔項目單位總數611伙的95%，套現逾28億元，昨售出2伙，包括招標售出的第3座19樓10室、屬4房間隔，實用1267方呎連平台及天台，為項目最大面積特色戶，成交價3000萬元、實呎23,678元，兩者均創項目新高紀錄。萬科香港屯門掃管笏上源，亦售出一伙3房特色戶，為3A座20樓C室，實用897方呎連天台，成交價1524.5萬元、實呎16,996元。華懋元朗朗城滙則連沽3伙，單位實用545至749方呎，成交價1044萬至1250萬餘元、實呎15,222至19,161元，單日吸金逾3431萬元。