翠屏北邨未補價實呎3878元 一年新低

南豐廣場銀主盤實呎1.1萬 半年新低

其他二手成交方面，將軍澳南豐廣場有3房銀主盤以900萬元沽出。中原高級分區營業董事伍錦基指，該銀主盤為南豐廣場2座低層G室，實用781方呎，採3房1套間隔，外望公園景，新近以900萬元獲承接，實呎11,524元，成交呎價為屋苑自今年2月後、逾半年來新低。原業主1998年10月以310萬元購入，物業22年期間，帳面升值約590萬元或近2倍。

尚珩首宗二手 不足3年帳蝕三成

同時，抗跌能力較弱的新界豪宅屋苑，再現蝕讓成交，其中沙田九肚尚珩新近錄得首宗二手成交即「見血」。土地註冊處資料顯示，尚珩2座中層C室，實用面積1602方呎，屬4房雙套連工人套間隔，新近以3240萬元登記易手，實呎20,225元。原業主2017年11月以約3826.8萬元購入上址，現沽出帳蝕586.8萬元或15%，由於持貨不足3年，連同額外印花稅、入市稅項及其他雜費計，料實蝕約1100萬元或29%。不過，有市場人士指，該單位未見放盤，故不排除為內部轉讓個案。

禮頓山相連戶1.2億沽 20年升2.4倍

雖然市場近日錄得不少豪宅劈價沽售個案，但部分長情業主仍大幅獲利。市場消息指，跑馬地禮頓山2座高層一對相連單位，實用面積共2514方呎，原叫價1.3億元，最新減價1000萬元，以1.2億元連兩個車位售出，實呎47,733元。

不過，原業主早於2000年以約3510萬元購入，持貨20年，帳面仍獲利約8490萬元或2.4倍。