經濟

香港地產

嵐山181呎迷你戶 首見蝕讓離場 302萬易手 業主持貨3年半實蝕一成

【明報專訊】數年前開始不足200方呎迷你戶，如雨後春筍般湧現，更以入場費低吸引投資者垂青。不過，去年政府放寬按揭保險樓價上限後，加上樓價有所回調，這類「超迷你戶」承接力較以往減弱，呎價屢創新高的情况不再。其中大埔嵐山一個僅181方呎迷你戶，業主約3年半前「摸頂」購入，近日連使費蝕逾29萬元或一成離場，成為屋苑首宗同類超迷你戶二手蝕讓個案。

明報記者 張允亭

早於2014年開售的嵐山，屬第一代設有超迷你戶的大型屋苑，最細單位僅165方呎，一手購入價最平僅129萬元，當年震驚市場。最為人熱議是，部分一手買家於3年後鬆綁轉手，最高賺幅近1倍。該類迷你戶2018年即樓市高峰期間，成交實呎更動輒逾2萬元。不過，最新卻錄得屋苑同類首宗二手蝕讓個案。

同類兩年前實呎逾2萬元

市場消息指，嵐山7座高層A室一個開放式單位，實用181方呎，由350萬元放盤，減至約302萬元成交，減幅達13%，實呎16,685元，成交價為屋苑自去年10月以來、近1年新低。區內代理透露，同類面積單位做價在2018年樓市高峰期間，可達380萬元水平。事實上，較小的179方呎開放式戶，2018年做價曾逼近400萬元，意味現最新成交價已較2年前回落兩成。據悉，該類開放式戶月租已由早年高見9000元，回落至現時8000元水平。

對上業主持貨不足3年勁賺四成

上述連使費計蝕讓的原業主，2017年4月以292萬元購入上址，持貨約3年半，帳面雖獲利10萬元或4%，不過原業主當年曾支付10%額外印花稅、即涉約29萬元入市，若連同其他稅項及經紀佣金計，料原業主連使費計實蝕約29萬元或一成離場，成為該屋苑同類首宗二手蝕讓個案。值得留意是，該單位再對上一位業主，早於2014年以「一約多伙」形式一手買入兩個單位，持貨不足3年，料賺約四成離場，獲利甚豐。

除此之外，以細戶見稱的AVA系列之一，長沙灣AVA 61一個位於中層D室的開放式單位，實用面積150方呎，於上月以345萬元易手，實呎23,000元。原業主2017年6月以約328.3萬元買入，持貨逾3年，帳面僅賺約16.7萬元或約5%，若連同入市稅項及其他雜費計，料實際上近平手離場。

城‧點首宗二手 3年帳賺兩成

不過，亦有部分迷你戶額印鬆綁沽貨後，獲利不俗。美聯分行高級營業經理羅立恒表示，城‧點中層E室，實用232方呎，採開放式間隔，以420萬元成交，實呎18,103元。原業主2017年9月355.7萬元購入，持貨滿3年，額印鬆綁後沽貨，帳面賺64.3萬元或18%。

上 / 下一篇新聞

螞蟻國慶後招股 港集資額料超滬 再鼎醫藥入場費逾3萬 歷來最貴
螞蟻國慶後招股 港集資額料超滬 再鼎醫藥入場費逾3萬 歷來最貴
樂享超購1680倍 定價低上限10%
樂享超購1680倍 定價低上限10%
港元需求強勁 拆息全線升
港元需求強勁 拆息全線升
內需股受捧 比亞迪晉身「紅底股」
內需股受捧 比亞迪晉身「紅底股」
李克強︰中國全年經濟有望正增長
李克強︰中國全年經濟有望正增長
神州控股研分拆智慧城市 科創板上市
神州控股研分拆智慧城市 科創板上市
勵駿易主 陳榮煉接手周氏等股份
勵駿易主 陳榮煉接手周氏等股份
日本城大股東增持「買過龍」 證監提紀律研訊 魏麗霞稱積極找解決方案
日本城大股東增持「買過龍」 證監提紀律研訊 魏麗霞稱積極找解決方案
證監會：易順達前CEO 違《保薦人指引》
證監會：易順達前CEO 違《保薦人指引》
人民幣本周急速升值1.1% 人行前官員吹風：升值過快 恐打擊出口
人民幣本周急速升值1.1% 人行前官員吹風：升值過快 恐打擊出口
渣打：港金融中心地位「非常安全」
渣打：港金融中心地位「非常安全」
阿里創業者基金推中學生Start up 料反應佳
阿里創業者基金推中學生Start up 料反應佳
股神加持 SNOW掛牌股價倍升 上市估值逼2600億 巴郡投資57億
股神加持 SNOW掛牌股價倍升 上市估值逼2600億 巴郡投資57億
星政府伙蘋果 推國民健康計劃
星政府伙蘋果 推國民健康計劃
軟銀擬私有化Line 圖強制收購公眾持股
軟銀擬私有化Line 圖強制收購公眾持股
張兆聰：周期股落鑊 海螺創業異動或跑出
張兆聰：周期股落鑊 海螺創業異動或跑出
李曉佳：「造市案」火速拉人 似有券行舉報
李曉佳：「造市案」火速拉人 似有券行舉報
技術取勝：海螺創業38元料有沽壓
技術取勝：海螺創業38元料有沽壓
3.7萬元逾期未還 海航陳峰傳做「老賴」
3.7萬元逾期未還 海航陳峰傳做「老賴」
劉思明：汽車4S股發力 中升穩健看高一線
劉思明：汽車4S股發力 中升穩健看高一線
周顯：「淋濕條街」先炒上去
周顯：「淋濕條街」先炒上去
湯文亮：抗疫不齊心 遲早輸鑊甘
湯文亮：抗疫不齊心 遲早輸鑊甘
翠屏北邨未補價實呎3878元 一年新低
翠屏北邨未補價實呎3878元 一年新低
西九爆新盤戰 海珀傲寓短期對撼
西九爆新盤戰 海珀傲寓短期對撼
新地優景里批建14幢中低密度住宅涉95萬呎
新地優景里批建14幢中低密度住宅涉95萬呎
尖沙嘴太極大樓八成半業權蝕放
尖沙嘴太極大樓八成半業權蝕放
嘉興麗豐購物中心10億人幣放售
嘉興麗豐購物中心10億人幣放售
團結香港基金黃元山、葉文祺：明日大嶼造地基建並重 連接港島新界
團結香港基金黃元山、葉文祺：明日大嶼造地基建並重 連接港島新界
谷基建符逆周期投資
谷基建符逆周期投資
香港月餅3招直送大灣區
香港月餅3招直送大灣區
大灣區調查：逾26萬港人有意定居
大灣區調查：逾26萬港人有意定居
灣區須知：內地藥物管制 攜醫生紙配藥更方便
灣區須知：內地藥物管制 攜醫生紙配藥更方便