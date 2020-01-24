嵐山181呎迷你戶 首見蝕讓離場 302萬易手 業主持貨3年半實蝕一成

明報記者 張允亭

早於2014年開售的嵐山，屬第一代設有超迷你戶的大型屋苑，最細單位僅165方呎，一手購入價最平僅129萬元，當年震驚市場。最為人熱議是，部分一手買家於3年後鬆綁轉手，最高賺幅近1倍。該類迷你戶2018年即樓市高峰期間，成交實呎更動輒逾2萬元。不過，最新卻錄得屋苑同類首宗二手蝕讓個案。

同類兩年前實呎逾2萬元

市場消息指，嵐山7座高層A室一個開放式單位，實用181方呎，由350萬元放盤，減至約302萬元成交，減幅達13%，實呎16,685元，成交價為屋苑自去年10月以來、近1年新低。區內代理透露，同類面積單位做價在2018年樓市高峰期間，可達380萬元水平。事實上，較小的179方呎開放式戶，2018年做價曾逼近400萬元，意味現最新成交價已較2年前回落兩成。據悉，該類開放式戶月租已由早年高見9000元，回落至現時8000元水平。

對上業主持貨不足3年勁賺四成

上述連使費計蝕讓的原業主，2017年4月以292萬元購入上址，持貨約3年半，帳面雖獲利10萬元或4%，不過原業主當年曾支付10%額外印花稅、即涉約29萬元入市，若連同其他稅項及經紀佣金計，料原業主連使費計實蝕約29萬元或一成離場，成為該屋苑同類首宗二手蝕讓個案。值得留意是，該單位再對上一位業主，早於2014年以「一約多伙」形式一手買入兩個單位，持貨不足3年，料賺約四成離場，獲利甚豐。

除此之外，以細戶見稱的AVA系列之一，長沙灣AVA 61一個位於中層D室的開放式單位，實用面積150方呎，於上月以345萬元易手，實呎23,000元。原業主2017年6月以約328.3萬元買入，持貨逾3年，帳面僅賺約16.7萬元或約5%，若連同入市稅項及其他雜費計，料實際上近平手離場。

城‧點首宗二手 3年帳賺兩成

不過，亦有部分迷你戶額印鬆綁沽貨後，獲利不俗。美聯分行高級營業經理羅立恒表示，城‧點中層E室，實用232方呎，採開放式間隔，以420萬元成交，實呎18,103元。原業主2017年9月355.7萬元購入，持貨滿3年，額印鬆綁後沽貨，帳面賺64.3萬元或18%。