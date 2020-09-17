湯文亮：抗疫不齊心 遲早輸鑊甘

公共服務單位各自為政難成功

香港特區政府抗疫，好彩得到中央政府相助，可以為全香港770萬市民作出全民檢測，但結果只得178萬香港人去做檢測，任香港政府如何解釋，大家都知道今次全民檢測是失敗。至於失敗原因，全香港人都知道，不過大家唔會講，就是不齊心。

在推出全民檢測初期，那個日日在電台教人抗疫的傳染病專家高調表示是不會去做檢測，至於其他人去不去就自己考慮。我有老友話唔去，理由是專家都唔去，點解佢要去。除了那位傳染病專家之外，還有不少醫護人員公開抗拒檢測，在這惡劣情况下，有此成績已經唔錯。

從外國得到經驗，學校開學將會有不少交叉感染，是新冠病毒「修羅場」，最佳辦法就是全體老師學生檢測，但教協持反對聲音，表明不是強制性，將老師學生的安危不顧。言猶未已，已經有小學生確診，我相信教協很快就會掉轉槍頭抨擊政府，應該早一些推出全民檢測。

我睇睇下，林鄭就好似苻堅，就算好打得都冇用，其他公共服務單位根本是各自為政，大家唔齊心，抗疫又怎會成功？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]