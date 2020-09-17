劉思明：汽車4S股發力 中升穩健看高一線

恒指昨高開後曾升97點、高見24,829點回軟，午後最多跌97點反彈，全日上下波幅不200點，收報24,725點，跌7點。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.8%；恒生科技指數升逾1%，大市表現不太差。然而，交投持續疲弱，大市成交僅1030億元，低於60天平均三成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率52比48，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔近一成；陽燭對陰燭為46比54，大市升跌相若，買盤動力較強。本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之二上升，汽車及相關強勢持續，昨再漲2.65%，連升5日，並且連日在一眾行業表現中居前，過去5日有4日在升幅榜位列首5位。此外，原材料、環保及新能源升約1.7%，其次地產及相關、工業升約1%，惟各只有約六七成股份上升。

車股升勢集中強勢股，兩電動車概念股比亞迪股份（1211）、雅迪（1585），近5日累升三四成，近期提到的長城汽車（2333）5日升近一成，現水平追入風險難控。汽車4S經銷股亦有追捧，美東（1268）升半成最強，永達（3669）升3%，中升（0881）升2%。近3個月來，中升表現雖不及美東強勁，但跑贏永達，加上走勢平穩向好，以及行業具龍頭地位，核心動力良好，高位追入更安心。

核心逆市增長 高追更安心

中升上半年新車銷量減少8%，但當中豪華品牌銷量增加6%，帶動新車銷售收入微升；期內售後及精品業務在疫情後迅速恢復，半年收入升6%，當中汽車保險、汽車金融及二手車等增值服務業務收入升8%，反映公司在逆境下核心增長仍有動力；半年純利增一成優於市場預期。

券商中金分析，上半年中升門店淨增5間，擴張速度較慢，相信是受到疫情影響，隨着大部分的收購和新建門店將集中在下半年完成，盈利有望提升。該行上調中升2020及2021年純利預測，並維持該股跑贏評級，目標價59.3元。

短線目標55元

股價方面，中升近個半月在46.5至51元整固，昨天收高51.5元以上創收市新高，可視作初步突破，向上沒有蟹貨阻力，短線可以55元關口為目標，入市止蝕位放在20天線約49元。

[劉思明 數據尋寶]