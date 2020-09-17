經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：汽車4S股發力 中升穩健看高一線

【明報專訊】港股連升3日後缺乏方向，儘管部分火熱的內需股在高位有回吐，強勢的汽車卻韌力十足強勢向上，但累積升幅確實驚人，現水平高追不合算，相比下汽車經銷股更具值博率。

恒指昨高開後曾升97點、高見24,829點回軟，午後最多跌97點反彈，全日上下波幅不200點，收報24,725點，跌7點。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.8%；恒生科技指數升逾1%，大市表現不太差。然而，交投持續疲弱，大市成交僅1030億元，低於60天平均三成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率52比48，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔近一成；陽燭對陰燭為46比54，大市升跌相若，買盤動力較強。本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之二上升，汽車及相關強勢持續，昨再漲2.65%，連升5日，並且連日在一眾行業表現中居前，過去5日有4日在升幅榜位列首5位。此外，原材料、環保及新能源升約1.7%，其次地產及相關、工業升約1%，惟各只有約六七成股份上升。

車股升勢集中強勢股，兩電動車概念股比亞迪股份（1211）、雅迪（1585），近5日累升三四成，近期提到的長城汽車（2333）5日升近一成，現水平追入風險難控。汽車4S經銷股亦有追捧，美東（1268）升半成最強，永達（3669）升3%，中升（0881）升2%。近3個月來，中升表現雖不及美東強勁，但跑贏永達，加上走勢平穩向好，以及行業具龍頭地位，核心動力良好，高位追入更安心。

核心逆市增長 高追更安心

中升上半年新車銷量減少8%，但當中豪華品牌銷量增加6%，帶動新車銷售收入微升；期內售後及精品業務在疫情後迅速恢復，半年收入升6%，當中汽車保險、汽車金融及二手車等增值服務業務收入升8%，反映公司在逆境下核心增長仍有動力；半年純利增一成優於市場預期。

券商中金分析，上半年中升門店淨增5間，擴張速度較慢，相信是受到疫情影響，隨着大部分的收購和新建門店將集中在下半年完成，盈利有望提升。該行上調中升2020及2021年純利預測，並維持該股跑贏評級，目標價59.3元。

短線目標55元

股價方面，中升近個半月在46.5至51元整固，昨天收高51.5元以上創收市新高，可視作初步突破，向上沒有蟹貨阻力，短線可以55元關口為目標，入市止蝕位放在20天線約49元。

[劉思明 數據尋寶]

上 / 下一篇新聞

螞蟻國慶後招股 港集資額料超滬 再鼎醫藥入場費逾3萬 歷來最貴
螞蟻國慶後招股 港集資額料超滬 再鼎醫藥入場費逾3萬 歷來最貴
樂享超購1680倍 定價低上限10%
樂享超購1680倍 定價低上限10%
港元需求強勁 拆息全線升
港元需求強勁 拆息全線升
內需股受捧 比亞迪晉身「紅底股」
內需股受捧 比亞迪晉身「紅底股」
李克強︰中國全年經濟有望正增長
李克強︰中國全年經濟有望正增長
神州控股研分拆智慧城市 科創板上市
神州控股研分拆智慧城市 科創板上市
勵駿易主 陳榮煉接手周氏等股份
勵駿易主 陳榮煉接手周氏等股份
日本城大股東增持「買過龍」 證監提紀律研訊 魏麗霞稱積極找解決方案
日本城大股東增持「買過龍」 證監提紀律研訊 魏麗霞稱積極找解決方案
證監會：易順達前CEO 違《保薦人指引》
證監會：易順達前CEO 違《保薦人指引》
人民幣本周急速升值1.1% 人行前官員吹風：升值過快 恐打擊出口
人民幣本周急速升值1.1% 人行前官員吹風：升值過快 恐打擊出口
渣打：港金融中心地位「非常安全」
渣打：港金融中心地位「非常安全」
阿里創業者基金推中學生Start up 料反應佳
阿里創業者基金推中學生Start up 料反應佳
股神加持 SNOW掛牌股價倍升 上市估值逼2600億 巴郡投資57億
股神加持 SNOW掛牌股價倍升 上市估值逼2600億 巴郡投資57億
星政府伙蘋果 推國民健康計劃
星政府伙蘋果 推國民健康計劃
軟銀擬私有化Line 圖強制收購公眾持股
軟銀擬私有化Line 圖強制收購公眾持股
張兆聰：周期股落鑊 海螺創業異動或跑出
張兆聰：周期股落鑊 海螺創業異動或跑出
李曉佳：「造市案」火速拉人 似有券行舉報
李曉佳：「造市案」火速拉人 似有券行舉報
技術取勝：海螺創業38元料有沽壓
技術取勝：海螺創業38元料有沽壓
3.7萬元逾期未還 海航陳峰傳做「老賴」
3.7萬元逾期未還 海航陳峰傳做「老賴」
周顯：「淋濕條街」先炒上去
周顯：「淋濕條街」先炒上去
湯文亮：抗疫不齊心 遲早輸鑊甘
湯文亮：抗疫不齊心 遲早輸鑊甘
嵐山181呎迷你戶 首見蝕讓離場 302萬易手 業主持貨3年半實蝕一成
嵐山181呎迷你戶 首見蝕讓離場 302萬易手 業主持貨3年半實蝕一成
翠屏北邨未補價實呎3878元 一年新低
翠屏北邨未補價實呎3878元 一年新低
西九爆新盤戰 海珀傲寓短期對撼
西九爆新盤戰 海珀傲寓短期對撼
新地優景里批建14幢中低密度住宅涉95萬呎
新地優景里批建14幢中低密度住宅涉95萬呎
尖沙嘴太極大樓八成半業權蝕放
尖沙嘴太極大樓八成半業權蝕放
嘉興麗豐購物中心10億人幣放售
嘉興麗豐購物中心10億人幣放售
團結香港基金黃元山、葉文祺：明日大嶼造地基建並重 連接港島新界
團結香港基金黃元山、葉文祺：明日大嶼造地基建並重 連接港島新界
谷基建符逆周期投資
谷基建符逆周期投資
香港月餅3招直送大灣區
香港月餅3招直送大灣區
大灣區調查：逾26萬港人有意定居
大灣區調查：逾26萬港人有意定居
灣區須知：內地藥物管制 攜醫生紙配藥更方便
灣區須知：內地藥物管制 攜醫生紙配藥更方便