張兆聰：周期股落鑊 海螺創業異動或跑出

美股持續反彈，納指回升至11,500點的頸線位置。能否破位再上？在波動市中難以判斷，但市場表現是偏好。今年美股最大型的IPO、有股神巴菲特加持的Snowflake昨晚登場，認購反應極為熱烈，料股價表現也會相當理想。此外，生化、半導體、銀行等都傳出大型合併的消息，整體市况都比較有生氣，看好勝於看淡。港股這邊也準備迎接螞蟻到來，金管局連日都大舉入市接錢。在重磅股快將登場下，科技股的氣氛也會較佳。若非匯控、友邦（1299）、中移動（0941）等下跌，恒指表現會好得多。

港股迎螞蟻 科技股氣氛佳

昨日另一異動的是芯片股，中芯（0981）和華虹（1347）升3.6％及6.4％。異動並沒有重大新聞，筆者估計可能是TikTok提出與甲骨文合作來取代賣盤，令市場憧憬制裁令出現轉機。甲骨文董事長埃里森是美國總統特朗普的支持者，若TikTok將數據交予甲骨文管理，釋除安全疑慮，而維持美國業務運作又能創造職位，似乎是一個雙贏的提議。特朗普至今沒有反對，更有報道指很可能獲他批准。若TikTok也有轉機，市場自然會憧憬中芯也有希望。只是軟件和硬件設局完全不同，很難相提並論，反而等待美國制裁細節的微信更值得看好。若TikTok與甲骨文的合作獲批，則微信大可以採取同樣方式以避免制裁。

進入9月份，水泥行業迎來傳統旺季，華東地區一噸水泥漲60元。內媒報道，8月中旬以來，浙江、安徽、江蘇等地多家水泥廠家相繼發出漲價通知，水泥價格已經經過了兩輪調漲。一般來說，水泥價格指數會在每年8月份開始不斷上升，2019年就升了15％，年底見頂準備春節假期開始收爐。從8月份宏觀數字來看，樓市銷售和投資都轉強，基建發力效果初現，水泥股值得看高一線，尤其是海螺水泥（0914）落後同業，市盈率僅7倍多，至少也可炒波幅。

海螺水泥落後 至少可炒波幅

海螺創業是海螺的控股公司，前者同時經營環保業務。上半年環保業務盈利同比升30%至5.58億元，這已是受到疫情影響的增速。分季度來看，次季盈利大增45％，顯著優於首季僅升1％。如無意外，下半年會全面正常化。今年新開工項目6個項目（合計處理能力85萬噸），除今年年底投產1個項目外，2021年或將有8個項目建成投運，再度步入高速增長期。

海螺創業估值幾乎只包括所持有的海螺股權，環保業務近可說半賣半送，甚至是免費贈送。由於水泥業務無論資產、收入和盈利都十分龐大，令環保業務備受忽略，這個集團架構令估值持續低迷。但十四五規劃料更重視環保，除了光伏、風電或加大力度發展，在危廢固廢處理也隨時有政策出台。作為業內龍頭，海螺有機會跑出。

[張兆聰 還看今朝]