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經濟
2020年9月17日星期四
技術取勝
投資策略
螞蟻國慶後招股 港集資額料超滬 再鼎醫藥入場費逾3萬 歷來最貴
樂享超購1680倍 定價低上限10%
港元需求強勁 拆息全線升
內需股受捧 比亞迪晉身「紅底股」
李克強︰中國全年經濟有望正增長
神州控股研分拆智慧城市 科創板上市
勵駿易主 陳榮煉接手周氏等股份
日本城大股東增持「買過龍」 證監提紀律研訊 魏麗霞稱積極找解決方案
證監會：易順達前CEO 違《保薦人指引》
人民幣本周急速升值1.1% 人行前官員吹風：升值過快 恐打擊出口
渣打：港金融中心地位「非常安全」
阿里創業者基金推中學生Start up 料反應佳
股神加持 SNOW掛牌股價倍升 上市估值逼2600億 巴郡投資57億
星政府伙蘋果 推國民健康計劃
軟銀擬私有化Line 圖強制收購公眾持股
張兆聰：周期股落鑊 海螺創業異動或跑出
李曉佳：「造市案」火速拉人 似有券行舉報
技術取勝：海螺創業38元料有沽壓
3.7萬元逾期未還 海航陳峰傳做「老賴」
劉思明：汽車4S股發力 中升穩健看高一線
周顯：「淋濕條街」先炒上去
湯文亮：抗疫不齊心 遲早輸鑊甘
嵐山181呎迷你戶 首見蝕讓離場 302萬易手 業主持貨3年半實蝕一成
翠屏北邨未補價實呎3878元 一年新低
西九爆新盤戰 海珀傲寓短期對撼
新地優景里批建14幢中低密度住宅涉95萬呎
尖沙嘴太極大樓八成半業權蝕放
嘉興麗豐購物中心10億人幣放售
團結香港基金黃元山、葉文祺：明日大嶼造地基建並重 連接港島新界
谷基建符逆周期投資
香港月餅3招直送大灣區
大灣區調查：逾26萬港人有意定居
灣區須知：內地藥物管制 攜醫生紙配藥更方便
技術取勝：海螺創業38元料有沽壓
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【明報專訊】同程藝龍或上試16.5元高位（圖）
理文造紙中線可挑戰6元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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