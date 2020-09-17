軟銀擬私有化Line 圖強制收購公眾持股

現時收購方正計劃啟動強制收購（Squeeze out）機制，逼使餘下股東放棄股票。Line股價昨在5370日圓徘徊，跟年初時變化不大。軟銀創辦人孫正義期望將旗下的Yahoo Japan與Line合併，以便與Google及騰訊等競爭。合併後的新公司將每年斥1000億日圓（約74億港元）開發人工智能產品。

美擬年底對fb提反壟斷訴訟

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，美國聯邦貿易委員會（FTC）可能在今年底對facebook（fb）提出反壟斷訴訟。FTC過去一年多調查fb是否濫用市場地位扼殺競爭。消息稱，調查已進入後期階段，並已聽取fb行政總裁朱克伯格的證詞。若要起訴，須獲FTC的5名成員的多數支持，目前其3名成員屬共和黨。fb早前因第三方軟件濫用其用戶數據，向FTC支付50億美元罰款。

《華爾街日報》的消息又稱，美國司法部也加入證交會（SEC）的行列，調查氫燃料電動貨車製造商Nikola是否誤導投資者。

（綜合報道）

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