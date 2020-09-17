星政府伙蘋果 推國民健康計劃

戴Apple Watch邊運動邊賺錢

LumiHealth軟件將提供個性化的教練指導，當新冠疫苗上市，還會提醒用戶接種。Apple Watch及軟件將追蹤參與者是否達到散步、游泳或瑜伽等運動的目標。健康方面的挑戰，則包括選擇健康食物及改善睡眠習慣。各項目標會因應年齡、性別及體重等因素而調整，用戶數據將加密，且不會用於營銷用途。

蘋果最新發布的智能手表Apple Watch Series 6，將搭載全新健康感測器，可15秒就量出血氧濃度。蘋果另會推出廉價版Apple Watch SE。至於新的智能手表watchOS 7系統，將首次讓Apple Watch獨立於iPhone操作。以往的Apple Watch必須與iPhone配對。最新的watchOS 7系統為兒童及長者等提供「家庭設置」功能，每個Apple Watch各有電話號碼，親友之間可互相以Apple Watch通話、發短信及互通位置，毋須再與iPhone連接。

不過「家庭設置」功能的管理人仍需以iPhone進行設定。使用「家庭設置」功能需Apple Watch 4或以上版本。蘋果還發布了第8代iPad及第4代iPad Air。後者首次採用台積電5納米製程晶片，台積電股價昨收報458元新台幣創收市新高。

（綜合報道）

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