股神加持 SNOW掛牌股價倍升 上市估值逼2600億 巴郡投資57億

SNOW的IPO反應熱烈，部分由於其收入急速增長。儘管尚未獲得盈利，SNOW今年2至7月的半年內，收入按年增長1.3倍至2.42億美元。連巴菲特的投資旗艦巴郡，與企業軟件服務商Salesforce也同意以IPO價格，各自購入其價值2.5億美元（19.4億港元）的股份。

此外，巴郡還將通過次級市場，向SNOW前高層購入約404萬股A類股票。按IPO價格計算，巴郡將總共購入價值7.35億美元（約57億港元）的股票。

本周將在紐交所上市的還包括遊戲引擎開發商Unity Software，其IPO發行價區間上調至每股44至48美元，遠高於原先披露的34至42美元，集資額增至12億美元（約93億港元），市值可望達110億美元。Unity的競爭對手包括騰訊有份投資的Epic Games旗下遊戲引擎Unreal Engine。Epic因App Store分成問題與蘋果陷入訟戰，由紅杉資本作最大股東的Unity或可從中受惠。

近期新股升勢勁 醫療電商飈逾2倍

同於本周上市的還包括數據分析公司Sumo Logic，預期集資2.81億美元。軟件開發工具商JFrog昨亦公布，IPO定價為44美元，高於此前預設的區間。近期多隻上市新股升勢強勁，例如醫療器械生產商Inari Medical累計升297％、電商基礎設施服務供應商也升252％。市場人士稱，IPO市場在4月疫情期間一度停滯，現在釋放被壓抑的需求。受政府財政政策及央行的貨幣政策刺激，令IPO市場炙手可熱。

黑石：股市回報迎「失落十年」

不過美國私募基金公司黑石集團（Blackstone）執行副主席詹姆斯（Tony James）指出，由於企業盈利難望維持增長，股市回報率將迎來「失落的十年」。他估計，目前的股價水平可能需5至10年消化。他預期當前的低利率難再下調，且有可能在未來幾年回升。當借貸成本上升將蠶食企業利潤，並損害股價。他指出，企業將面臨大量不利因素，包括稅負及營運成本增加、供應鏈效率降低及「去全球化」，將對盈利構成壓力。

美8月零售增0.6%較7月放緩

最新數據顯示，美國消費比預期弱，8月零售銷售額按月僅增長0.6%，較7月的0.9%升幅放慢。與GDP的消費支出構成最接近核心零售銷售額（不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務）在8月下降0.1％，反映復蘇步伐蹣跚。分析認為，由於職位增長放慢，加上每周600美元的失業額外補貼屆滿，影響了零售市道。美國消費者評論網站Yelp的數據顯示，截至8月底，美國有163,735家企業停業，較7月中增23％。永久停業的商戶達97,966家，相當於六成正在停業的商戶將不再恢復營業。

（綜合報道）

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