阿里創業者基金推中學生Start up 料反應佳

中學生須老師陪同參與

基金執行董事周駱美琪表示，會有兩手準備，不擔心疫情會影響比賽進度，預期多項初賽會於線上進行，而明年3月舉行的總決賽會因應疫情調整是否面對面進行。

而比賽已於周一（14日）起接受報名，11月20日截止。

初創公司Polygence（博智學苑）是基金於今年新增投資對象，主要提供一對一的線上教育。公司創辦人之一的周縉雲（Jin）表示，學苑成立一年，疫情關係令美國不少學生的暑假實習和旅行減少，學生人數由原本的雙位數升至約250人。現時學生和導師人數均約250人，學生主要來美國、香港和中國內地。導師主要來自美國不同學府的博士生和碩士生，導師涵蓋文理商科。

基金新投資初創Polygence

Jin提到，Polygence以專題導向學習模式，學生可以探討自己感興趣的項目，課程最後會得到一份作品。現以人手的方式配對雙方，透過學生面試和履歷表來配對導師。

Jin更稱，自己曾於香港新移民教育機構擔任導師工作，今次得到AEF投資，希望更多學生培養自主學習。