經濟

人民幣本周急速升值1.1% 人行前官員吹風：升值過快 恐打擊出口

【明報專訊】近日美元走勢偏弱，加上中國經濟數據好過預期，人民幣近日升勢加速，單計本周上升1.1%至接近6.75水平，創去年5月以來新高。有人行前官員認為，在環球量寬背景下，人民幣面臨升值壓力，以及外資流入所帶來的問題值得關注。前外管局國際收支司司長、現任中銀證券全球首席經濟學家管濤發表報告指出，人民幣升值過快或會打擊中國出口，降息阻止匯率上升則會出現資產泡沫，在靈活匯率機制下，「緩解人民幣升值壓力沒有好的答案」。

明報記者 歐陽偉昉

人民幣中間價昨報6.7825，較前日上升397點子（1元等值1萬美元），續創16個月新高。截至昨晚8時半，人民幣在岸價報6.7587，上升232點子，離岸價報6.7581點，上升222點子。

管濤發表報告指出，雖然目前人民幣升勢尚未確立，但新一輪全球量寬下，不排除中國會面臨新一輪資本流入，以及由此而來的人民幣升值壓力。在靈活匯率機制、資本市場逐步開放下，國際短期資本流動日益頻繁，加劇人民幣匯率波動。管濤提到，如果堅持正常的貨幣政策空間，維持高利率，容忍匯率過快升值，可能會打擊中國出口，促使國內需求向外轉換，並加速國內產業轉移；如果跟隨其他央行採取低利率政策，阻止匯率過快升值，又可能會帶來信貸膨脹、資產泡沫甚至通貨膨脹的風險。

管濤：不排除面臨新一輪資本流入

此外，前人民銀行調查統計司司長盛松成亦發表文章，指中國經濟復蘇較西方國家較佳，中國國債利率比外國高2個百分點以上，預計在未來較長時間內，資金會大規模流入。由於資金可能是短期資金，甚至投機資金，並非直接投資中國實體經濟，可能會造成金融市場波動、通脹和資產價格上升，因此需要高度關注短期資金對國內金融市場的衝擊，否則日後會面臨外資熱錢在獲利後大量流出。

盛松成：需關注短期資金衝擊金融市場

對於解決方法，兩名人行前官員意見不一。管濤認為，今年人民幣匯率雙向波動，有助吸收內外部衝擊，促進了國際收支和外匯收支平衡，提高央行貨幣政策獨立性，建議加強匯率市場化改革，減少對貨幣政策限制。此外，亦建議進行健全宏觀調控、實施制度改革等一系列措施，強化中國經濟和金融體系，雖然不能消除所有風險，但有助防患未然。盛松成則不建議放寬匯率制度，因為短期內不可能完成浮動匯率改革，實際上，愈來愈多國家反而在必要時也會進行匯率干預。他建議，開放外資進入同時，開放中國資金外流，鼓勵企業投資實體經濟等。對於外資熱錢流入，盛松成建議，可以對部分流入外資收取無息準備金、對銀行非存款外匯負債收取「宏觀審慎稅」等。

相關字詞﹕人民幣升值 經濟復蘇 外管局 貨幣政策 中國經濟 人民銀行 人民幣

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