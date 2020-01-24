經濟

證監會：易順達前CEO 違《保薦人指引》

【明報專訊】證監會昨日發稿，指易順達融資前負責人員兼行政總裁冼易，在2017年負責監督執行一宗上市申請時，違反證監會《操守準則》及《保薦人指引》，禁止重投業界20個月，禁令將至2022年5月14日終止。翻查資料，易順達曾多次改名，前稱立橋國際，事發時則名為兆邦基國際。

禁止重投業界20個月

證監會新聞稿未有提及涉及的上市申請詳情。翻查資料，2017年並無新股由易順達保薦上市，未知事件是否涉及未上市新股。而涉及未上市新股的保薦人處分個案，則要追溯至2018年證監向建銀國際因保薦東亞水產上市時，未能履行職責而罰款2400萬，惟當時未有主要人員因此被「釘牌」。至於涉事投行易順達，當時大股東為立橋企業融資，至2018年後控股公司改名為易順達企業融資，其在證監會的主要營業地址與立橋金融網站的地址相同，為立橋金融姊妹公司。立橋金融近年積極在港發展金融業務，旗下立橋保險行政總裁為立法會保險界議員陳健波。易順達目前已再無保薦人牌照。

近年證監會重點整頓保薦人行業，其中瑞銀、渣打證券、摩根士丹利及美銀等多家投行，去年就分別因涉及保薦中國森林、天合化工上市失責被罰，當中渣打證券前主要人員徐家興、瑞銀高層岑天都分別被釘牌3年及2年，至於招商證券前高層吳亦農，則懷疑因另一「爆煲股」中金再生亦被裁定失責停牌18個月。

相關字詞﹕新股 保薦人 易順達 冼易 證監會

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