經濟

日本城大股東增持「買過龍」 證監提紀律研訊 魏麗霞稱積極找解決方案

【明報專訊】證監會公布，日本城母企國際家居零售（1373）大股東兼執董魏麗霞違反《公司收購及合併守則》，在2019年多次增持股份，12個月內累計增持逾2%，但沒有按例提出強制全面要約，違反「自由增購率」規定，將紀律研訊。魏麗霞回應指已積極與各專業團體商討合適方案，希望盡快解決事件。分析相信屬無心之失，按過往案例，罰則估計較大機會發出冷淡對待令。

明報記者 蕭嘉聰

證監會指出，魏麗霞去年3月6日以每股2.01元買入17萬股國際家居零售股份後，由她、公司另一創辦人劉栢輝及其私人公司Hiluleka Limited等一致行動集團持股量增至50.50%，以過去12個月期間持股量的最低百分比48.48%計，增超過2%，其後魏麗霞沒有按例提出強制全面要約。

12個月增持逾2% 沒提全面要約

自由增購率是指任何人（連同與一致行動的人）持有公司30%至50%股權，在12個月內再增持股權逾2%，須按例向其餘股東作出強制要約。證監會指出，魏麗霞在首度違反自由增購率限制後，去年3月至5月再先後12次入市增持，每次都令一致行動集團在12個月內增持超過2%，合共13宗事件違反《收購守則》規則26.1，同樣沒有作出強制全面要約。翻查資料，魏麗霞首度違反自由增購率前一年起計，日本城股價由1.4元，最多曾升至2元水平，其後兩月仍增持，股價未有太大變動（見圖）。

魏麗霞回應本報查詢時解釋，由於對公司發展前景十分有信心，在過去12個月多次增持公司股份，因而觸發違反《收購守則》規則，已積極與各專業團體商討合適方案，盡快解決事件。

宏高證券投資經理梁杰文表示，今次情况頗罕見，一般上市公司律師及公司秘書會提醒相關人士有機會違規，估計或是該名人士不了解《收購守則》的無心之失。他預計，由於不是嚴重個案，只是輕微超越2%限制，公司股價未見波動，預期證監會或會作譴責及發出冷淡對待令。

過去違反自由增購率的個案，最後處分大多是被發冷淡對待令，即被禁止買賣股票。例如2018年銀基集團（0886）主席梁國興胞弟梁國勝市場上收購公司股份，令胞兄及其家族信託（與梁一致行動的人）增持股權逾2%，但沒有提出要約，最終證監會公開譴責梁國勝違反《收購守則》並對其施加冷淡對待令，為期24個月。

相關字詞﹕冷淡對待令 強制全面要約 劉栢輝 魏麗霞 國際家居零售 日本城 證監會

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