勵駿易主 陳榮煉接手周氏等股份

周氏夫婦保留9.89%股權

最新的披露顯示，周錦輝旗下的All Landmark於9月7日結束股份借貸協議，取回5.15%股權，並隨即於9月11日，以每股1.05元將所持逾12.4億股轉售予陳榮煉，套現13.02億元。周氏夫婦持股因此由原先的29.89%，降至9.89%。連同周母林鳳娥持股1.62%，持股合共11.51%，跌至公司第四大股東。據了解，周錦輝除持有勵駿創建股份外，私人名下尚經營北京勵駿酒店、勵駿龐都及部分環保項目投資。

料安以軒藉配偶身分持兩成

Sheldon Trainor亦同樣以每股1.05元向陳榮煉出售4000萬股，套現4200萬元，其持股則由原來的1.37%，降至0.73%。

另與陳榮煉申報在勵駿持股同時，Wu Jo Hsuan以陳榮煉配偶身分申報持有勵駿逾兩成股權，料為陳榮煉太太、台灣女星安以軒以本名「吳玟靜」進行申報。至昨日止，德晉方面暫時未有消息回應。