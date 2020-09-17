神州控股研分拆智慧城市 科創板上市

疫情帶動 DaaS商機大

神州控股今年中期純利急增9.2倍，郭鄭俐解釋，因應旗下軟件平台「燕雲DaaS」發展日趨成熟，帶動毛利率上升。同時，她又看好東北市場前景，正參與投資吉林新基建，因應當地經濟以農業為主，料不乏可應用新科技的機會，有助業務擴展，預料淨利及毛利率在未來3至5年快速增長。

另外，郭鄭俐認為，新冠肺炎疫情不但改變市民消費習慣，同時改變電商、供應鏈及在線教育等發展，帶動公司業務迅速增長。數據即服務（DaaS）有效運用數據，有助中國政府應對疫情，預料更多城市在疫情後加大科技投入；加上中美關係緊張，促進技術自主及本地化，市場有不少商機。

神州控股公布，旗下附屬公司北京因特睿引入長春金控及長春淨月為股東，後兩者分別以現金代價4億及3億元人民幣，認購6.45%及4.84%權益。交易完成後，神州控股於北京因特睿持股將攤薄至82.99%。北京因特睿專注於數字科技的高科技企業，主要向政府和企業客戶提供大數據軟件產品和服務。