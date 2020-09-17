經濟

李克強︰中國全年經濟有望正增長

【明報專訊】據新華社報道，國務院總理李克強昨晚出席世界經濟論壇全球企業家特別對話會，發表致辭時提到，中國全年經濟有望實現正增長。

李克強指，近幾個月主要指標保持穩定恢復態勢，表明中國經濟擁有強大韌性。7、8月份中國經濟繼續穩定恢復，說明宏觀政策的積極成效在不斷顯現。經過努力，中國經濟發展可以實現年度主要預期目標，全年經濟有望實現正增長。據統計局的數據，中國首季GDP收縮6.8%，第二季則按年增長3.2%，上半年GDP按年下降1.6%。

但他指出，中國經濟下一步發展仍面臨世界經濟的不確定性。面對困難和挑戰，中國在保持宏觀政策適時有力合理過程中，將注重政策實施，也會根據形勢變化完善和豐富政策內涵，鞏固經濟企穩回升勢頭。他強調，宏觀調控必須把握好度，既要有效對冲疫情影響又要可持續。

盡快恢復產業鏈供應鏈

他又指出，當前國際環境正在發生深刻複雜變化，世界經濟的不穩定性上升，但自由貿易在曲折中前進，大方向不會改變，因為經濟全球化大趨勢不會改變。要共同維護貿易和投資自由化便利化，盡快恢復全球產業鏈供應鏈，讓世界經濟「活」起來。中國將在有效防控疫情前提下，開闢更多人員往來「快捷通道」和貨物通關「綠色通道」，為企業跨國經營提供便利。

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